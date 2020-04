TCL kondigt 99 euro kostende Alcatel 1SE-smartphone aan

TCL heeft de Alcatel 1SE-smartphone aangekondigd. Die moet de Alcatel 1S van vorig jaar opvolgen. De Android-telefoon heeft een 4000mAh-accu en heeft twee camera's en een dieptesensor aan de achterkant van de behuizing.

De 1SE heeft een lcd van 14,3x6,8cm met een oppervlak van 97 vierkante centimeter, een diagonaal van 6,22" en een resolutie van 1520x720 pixels met een verhouding van 19:9. De 1SE draait op een Unisoc SC9863A, een 28nm-soc met acht Cortex A55-kernen op maximaal 1,6GHz met een Imagination PowerVR8322-gpu. TCL doet daar 3GB aan werkgeheugen en 32GB aan opslag bij.

Het toestel heeft een vingerafdrukscanner aan de achterkant. Aan de achterkant zitten ook drie cameralenzen; een primaire 13-megapixelcamera, een 5-megapixelcamera met ultragroothoeklens en een 2-megapixeldieptesensor. Aan de voorkant zit een 5-megapixelfrontcamera.

Het toestel heeft een 4000mAh-accu en draait op Android 10. De fabrikant belooft twee jaar lang beveiligingsupdates. De telefoon zal in de winkels liggen voor 99 euro. TCL is licentienemer van de merknaam Alcatel en de Chinese fabrikant zal minimaal tot 2024 telefoons onder die merknaam uitbrengen. Vanaf volgend jaar zal TCL ook onder eigen naam telefoons uitbrengen in Nederland.