Dubieuze app van TCL verschijnt ook in Nederland in software BlackBerry

De dubieuze Preview-app van TCL is nu ook in Nederland verschenen op een BlackBerry-smartphone, zo meldt een gebruiker op GoT. Gebruikers in Noord-Amerika klaagden sinds half december over de app, die allerlei data doorsluist naar China.

Screenshot: Crackberry

Tweaker nst6ldr trof de app met de naam 'apps' aan op zijn BlackBerry Key2, een door TCL geproduceerde telefoon met software van BlackBerry. De software heeft de app op de achtergrond geïnstalleerd zonder dat de BlackBerry-software daar melding van maakte. Dat had wel gemoeten, omdat gebruikers met de Dtek-software installaties van apps op de achtergrond kunnen tracken om malware op te sporen. Apps van TCL blijken daar een uitzondering op te zijn.

Het gaat om een fout, zegt TCL tegen Crackberry. "Door een configuratiefout op de server zijn een beperkt aantal gebruikers getroffen en we hebben dat probleem verholpen", aldus de fabrikant. Desondanks menen veel gebruikers op Crackberry, een forum voor BlackBerry-liefhebbers, dat hiermee is aangetoond dat de software van BlackBerry niet zo veilig is als het bedrijf claimt.

De 'Apps'-app is een downloadwinkel en kwam op de telefoons via de Preview-app, die geregeld advertenties toont. Als gebruikers de 'Apps'-app hebben, is het onmogelijk deze te deïnstalleren of om bepaalde rechten in te trekken. Ook het sluiten en gesloten houden van de app blijkt lastig of onmogelijk. BlackBerry heeft nog niet gereageerd op de kwestie.