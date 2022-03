Beveiligingsbedrijf komt in 2021 met BlackBerry-telefoon met fysiek toetsenbord

Volgend jaar verschijnt een nieuwe Android-telefoon onder de BlackBerry-merknaam. Die heeft 5g-ondersteuning en een fysiek toetsenbord, maar verder is er weinig over bekend. De merknaam is overgenomen door het beveiligingsbedrijf OnwardMobility.

Het Amerikaanse beveiligingsbedrijf OnwardMobility maakt melding van de nieuwe telefoon op zijn website. Daar staat dat het bedrijf samenwerkt met BlackBerry en FIH Mobile om een nieuwe Blackberry-telefoon te maken. Die laatste is een dochterbedrijf van Foxconn. Details over die deal zijn niet bekend. In de eerste helft van volgend jaar komt het toestel uit, zowel in de Verenigde Staten als in Europa.

BlackBerry-ceo John Chen zegt in een persbericht dat de telefoon een fysiek toetsenbord heeft. Daarnaast zou het toestel zich vooral richten op veiligheid, en dan met name in het bedrijfsleven. "Enterpriseprofessionals hebben behoefte aan veilige 5g-apparaten zonder daarmee de gebruikerservaring op te geven", zegt Peter Franklin van OnwardMobilty.

BlackBerry maakt zelf geen telefoons meer, maar sluit deals met andere bedrijven die telefoons onder die merknaam verkopen. Sinds 2016 had het Chinese bedrijf TCL wereldwijd het recht die telefoons te verkopen. Per september stopt die deal, en worden er geen nieuwe TCL-telefoons met de BlackBerry-naam verkocht.