Snellere Xbox-interface die minder ram gebruikt komt in november uit

Microsoft toont zijn vernieuwde Xbox-interface en zegt dat de software gelijktijdig met de release van de Xbox Series X wordt uitgebracht. Die console komt in november uit. De nieuwe interface is sneller en verbruikt volgens Microsoft 40 procent minder ram.

De vernieuwde Xbox-interface komt zowel naar de huidige Xbox One-consoles als naar de nieuwe Xbox Series X. Ook andere Xbox-software en -apps voor Windows en mobiele apparaten krijgen een uiterlijk dat aansluit bij de nieuwe interface.

Bestaande consoles en software krijgen de nieuwe interface via een update. Volgens Microsoft gaat laden van de thuispagina 50 procent sneller bij het het aanzetten van een console. Het terugschakelen naar de interface vanuit een game, zou 30 procent sneller gaan. Of die cijfers gelden voor de Xbox One S of Xbox One X, of beiden, is niet duidelijk.

Microsoft zegt dat de nieuwe interface niet alleen sneller is, maar ook 40 procent minder geheugen gebruikt dan de huidige Xbox-interface. Ook is het mogelijk om met de nieuwe interface tijdens het gamen beeld te capturen en dat direct door te sturen naar een smartphone. Dat moet het delen van gameplaybeelden gemakkelijker maken.

De nieuwe interface komt uit als de Xbox Series X in de winkels ligt. Microsoft zei eerder die console in november uit te brengen, zonder een datum te noemen. Volgens geruchten verschijnt de nieuwe Xbox mogelijk op 6 november.