LG V50 ThinQ 5G-smartphone heeft optioneel tweede scherm in hoes

LG heeft zijn eerste 5g-smartphone aangekondigd, de V50 ThinQ 5G. De fabrikant komt ook met een optioneel tweede scherm voor de telefoon, een 6,2"-oledpaneel dat in een hoes is verwerkt. Ook presenteert LG de G8 ThinQ.

LG presenteert geen vouwbaar toestel op het Mobile World Congress, maar doet wel mee met de trend van dubbele schermen. Dat doet de fabrikant met een optioneel tweede scherm in een hoes voor de V50 ThinQ 5G. Het toestel zelf heeft een 6,4"-oledscherm met een 19,5:9-verhouding en een inkeping aan de bovenkant. Het tweede scherm heeft geen inkeping en is iets minder langgerekt, daardoor is de diagonaal met 6,2" ook wat kleiner.

Als het tweede scherm bevestigt wordt, verschijnt er een pictogram in de interface. Daarmee is het mogelijk om te wisselen tussen de schermen en het tweede scherm aan of uit te zetten. Er is een functie om de schermen elk in tweeen te delen, zodat er in totaal vier apps tegelijk weergegeven en gebruikt kunnen worden. In sommige games kan het tweede schermgebruikt worden als een controller, zegt LG. Het optionele scherm werkt op de accu van de smartphone.

In de LG V50 ThinQ 5G zit een Snapdragon 855-soc en de X50-modem van Qualcomm. Het toestel heeft 6GB ram en 128GB flashopslag, dat kan worden uitgebreid met een micro-sd-kaartje. Aan de achterkant zitten drie camera's, met beeldhoeken van 107, 78 en 45 graden. Ook is er een tweede frontcamera met een groothoeklens van 90 graden.

Het toestel draait op Android 9.0 en de behuizing is waterbestendig. LG gebruikt een vapor chamber voor de koeling en claimt dat het toestel daardoor ook bij zware belasting niet warm wordt. LG gaat de telefoon uitbrengen in markten waar providers beginnen met het aanbieden van 5g. Het toestel lijkt daarmee voorlopig niet naar de Benelux te komen. Een prijs is nog niet bekendgemaakt.

Samen met de V50 introduceert LG ook de G8 ThinQ. Dat toestel heeft ook een Snapdragon 855-soc, maar geen 5g-modem. De G8 heeft een 6,1"-oledscherm, een 3500mAh-accu en net als de V50 drie camera's aan de achterkant.

Aan de voorkant zit naast de frontcamera een dieptesensor, LG gebruikt die time-of-flightsensor in combinatie met infraroodsensoren voor handpalmherkenning. Dat is volgens de fabrikant veiliger dan vingerafdrukherkenning. Gebruikers kunnen hun telefoon ontgrendelen door hun handpalm voor de frontcamera te houden. Het is ook mogelijk te kiezen voor gezichtsherkenning.

LG gebruikt de dieptesensor verder voor het maken van selfies met een scherptediepte-effect. Ook wordt de sensor gebruikt bij de Air Motion-functies, dat zijn gebaren om de telefoon bijvoorbeeld tijdens het autorijden te bedienen zonder deze aan te raken.

LG noemt ook de komst van de G8s ThinQ, maar noemt daar niet alle specificaties van. Het lijkt om een goedkoper model te gaan; het scherm en de camera's hebben een lagere resolutie. De G8s heeft dezelfde soc en ook de dieptecamera aan de voorkant.

Wanneer de G8-toestellen in de Benelux uitkomen en wat ze gaan kosten, is nog niet bekendgemaakt.