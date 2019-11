LG-smartphone met tweede scherm in hoes kost 949 euro in Nederland en België

LG brengt zijn G8X ThinQ-smartphone op 14 november uit in Nederland en België. Het toestel wordt geleverd met een hoes waar een tweede scherm in zit en op de achterkant zit nog een klein monochroom scherm. LG vraagt 949 euro voor de telefoon inclusief de hoes.

Met een adviesprijs van 949 euro is de LG G8X ThinQ in Nederland en België een stuk duurder dan in de Verenigde Staten. Daar kwam het toestel begin deze maand uit voor 700 dollar. Omgerekend met btw is dat zo'n 764 euro.

De LG G8X ThinQ is een reguliere smartphone, maar door de telefoon in de meegeleverde hoes te stoppen wordt het een toestel met twee schermen. Als gebruikers de hoes dicht doen, klappen de schermen tegen elkaar aan. De hoes heeft daarom nog een 2"-monochroom scherm op de buitenkant, voor het weergeven van tijd en notificaties.

In de LG G8X ThinQ zit een Snapdragon 855-soc, 6GB ram en 128GB flashopslag. Het toestel heeft een 4000mAh-accu en het scherm is een oledpaneel van 6,4" met een resolutie van 2340x1080 pixels en een kleine inkeping aan de bovenkant met daarin een 32-megapixelfrontcamera. Het toestel heeft twee camera's aan de achterkant, met 12- en 13-megapixelsensoren. De tweede camera heeft een ultragroothoeklens.

Het tweede scherm dat in de hoes is verwerkt, heeft dezelfde afmetingen en resolutie als het primaire scherm. Ook zit er een inkeping in het tweede scherm, ondanks dat daar geen camera in zit. volgens LG is dat vanwege de symmetrie. De smartphone weegt los 192 gram en de hoes met scherm weegt 134 gram. Het totaalgewicht komt daarmee op 326 gram. Dichtgeklapt is de hoes met telefoon 15mm dik, terwijl de smartphone zelf 8,4mm dik is.

LG levert het toestel nog met Android 9.0 Pie. Eerder dit jaar maakte LG bekend een eigen browser te ontwikkelen voor smartphones met twee schermen. LG bracht eerder dit jaar al de V50 ThinQ 5g uit, die ook voorzien kon worden van een hoes met een tweede scherm. Dat model kwam niet uit in Nederland en België.

Update 11:24: LG meldt dat de G8X ThinQ op 14 november uitkomt en niet per direct. Het artikel is daarop aangepast.