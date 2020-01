Renders wijzen op LG G9 met vier camera's aan achterkant

Er zijn renders opgedoken van een telefoon die vermoedelijk de LG G9 wordt. Het toestel lijkt veel op de G8, maar heeft vier camera's aan de achterkant. De telefoon heeft een druppelvormige notch, en een 3,5mm-aansluiting.

De renders zijn gepubliceerd door de Indiase webshop Cashkaro in samenwerking met @Onleaks, een Twitter-gebruiker die realistische renders maakt van aankomende smartphones. Hij doet dit op basis van cad-bestanden. Veel van zijn renders komen exact overeen met de uiteindelijke smartphones als die worden uitgebracht. Het grote verschil tussen de G9 en zijn voorganger, de G8 ThinQ, zijn het aantal camera's aan de achterkant en de notch voorop. Het nieuwe toestel krijgt waarschijnlijk een waterdruppelnotch in plaats van een bredere inkeping in het scherm. Of het daarmee mogelijk blijft de gebarenbesturing van de G8 te blijven gebruiken is niet duidelijk. De telefoon heeft ook vier camera's aan de achterkant, in plaats van de twee camera's van de G8. Om wat voor lenzen het precies gaat is niet bekend.

De telefoon lijkt verder in veel opzichten op de voorganger, met ongeveer dezelfde vorm, een volledig glazen behuizing, en dezelfde grootte van bezels. Het apparaat zou 169,4x77,6x8,8mm groot zijn, en een scherm hebben tussen de 6,7 en 6,9 inch. Op de renders is naast de usb-c-aansluiting aan de onderkant een 3,5mm-poort te zien. Een vingerafdrukscanner op de achter- of zijkant lijkt te ontbreken. Waarschijnlijk krijgt de G9 een ingebouwde scanner onder het scherm. Over releasedatums en prijzen is nog niets bekend.