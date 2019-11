Alle geteste smartphones van 150 tot 700 euro

Wie wil er nu een slechte smartphone kopen? Niemand natuurlijk en daarom proberen we bij Tweakers mensen te helpen om uit alle telefoons die jaarlijks op de markt komen, de voor hen beste smartphone te kiezen. Gemakkelijk is dat niet; er verschijnen jaarlijks een paar honderd modellen van veel verschillende merken. De onderlinge verschillen zijn vaak subtiel, maar ze zijn er wel.

We zijn op een interessant punt aangekomen. Ons testlab kan nu veel sneller telefoons testen dan redacteuren kunnen reviewen. Een volledige review kost nu eenmaal tijd en we doen ook nog eens meer dan alleen telefoons reviewen. Daarom lees je nu een experiment. We hebben op basis van de testdata en specificaties per prijsklasse uitschieters uitgekozen, maar we tonen resultaten van alle telefoons die we hebben getest. Als je zoekt naar een telefoon tussen de 150 en 700 euro, kun je dus een geïnformeerde keuze maken. We testen uiteraard minder uitgebreid dan we zouden doen voor een Galaxy S10, iPhone 11 of Pixel 4, maar zo heb je een beeld van wat je van een telefoon kunt verwachten. Om het overzichtelijk te houden, nemen we alleen telefoons mee die vanaf begin dit jaar zijn verschenen.

Aan het einde sommen we nog even op welke uitschieters er zijn en hoeveel waar je voor je geld krijgt als je besluit iets meer uit te geven voor een iets duurdere telefoon. Natuurlijk kunnen we nog steeds de keuze niet voor je maken, maar hopelijk heb je zo een beter beeld van welke telefoons boven het maaiveld uitsteken.

Een paar kleine nuances vooraf. We hebben de klasse onder de 150 euro weggelaten, omdat we daarin te weinig verschillende modellen hebben getest om een goed beeld van de markt te hebben. Ook ontbreken bepaalde modellen in het overzicht. Sommige hebben we nooit gehad, andere zijn zo nieuw dat we er nog geen testresultaten van hebben of daar nog niet mee klaar zijn.

We hopen dat deze nieuwe opzet je helpt bij het overwegen van smartphones, voor jezelf of misschien voor mensen om je heen, waaraan je zonder dit artikel wellicht niet eens had gedacht. Daarnaast nodigen we je natuurlijk uit, zoals gewoonlijk op Tweakers, om in de comments te vertellen wat je vindt van de opzet van dit verhaal.