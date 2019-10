Smartphone Best Buy Guide

Fun fact: volgens de Pricewatch kwamen er tot nu toe in 2019 in de Benelux meer dan 230 smartphones uit. We hebben bijna 290 dagen gehad in 2019, dus het gemiddelde is net niet een per dag, maar het scheelt niet veel. Een Best Buy Guide is dan ook niet gemakkelijk in te plannen, want nieuwe aankondigingen volgen elkaar altijd snel op. Neem alleen deze week: Oppo kwam met de Reno 2 en Realme X2 Pro, die ook naar Europa komt, Google toonde de Pixel 4-telefoons en wie weet wat er in de rest van de week nog gebeurt?

Het is bijna niet bij te houden en daarom proberen wij dat te doen. In ons testlab testen we veel van die telefoons en een deel daarvan zie je terug in reviews en round-ups op de site. En uiteraard stellen we af en toe een Best Buy Guide samen, met daarin op diverse gebieden de toppers die je momenteel kunt krijgen.

Ook deze keer tonen we je, op basis van onze reviews en testdata, per categorie vier tips voor de beste smartphones die je kunt kopen. Die vier categorieën zijn ongewijzigd ten opzichte van vorige keer, maar hebben een iets duidelijkere naam gekregen: 'De beste prijs-kwaliteitverhouding', 'De beste accuduur', 'De beste', telefoons die zich onderscheiden door op sommige gebieden de beste te zijn, en 'Prijsdalers', voor koopjesjagers die niet per se het nieuwste van het nieuwste willen. Met deze tips kun jij hopelijk deze herfst genieten van de beste telefoon die je kunt kopen.