Inleiding

Hoe lang doe je met een smartphone? Naar aanleiding van onze vorige Smartphone Best Buy Guide ontstond veel discussie, niet over welke smartphone je het beste kunt kopen, maar of je wel een nieuwe smartphone moet kopen. Is het niet beter om een tweedehands model te kopen of langer met een telefoon te doen? Wie geeft om duurzaamheid, heeft inderdaad een paar opties. Lang doen met een telefoon en repareren als hij stuk is, is daar zeker een van. We letten daar ook altijd op bij reviews; hoe lang krijg je updates van de fabrikant en is het gemakkelijk om de accu te vervangen of het scherm te repareren?

Daar komt lang niet altijd goed nieuws uit. Het scherm repareren is bij veel smartphones moeilijk en kostbaar, vooral als het gaat om een oledscherm. De accu vervangen is vaak gemakkelijker, maar het is zeker geen eitje en veel mensen laten het doen door een reparateur. Dat kost uiteraard extra geld. Een positieve uitzondering op deze trend komt uit Nederland; de Fairphone 3 is eenvoudig te repareren en krijgt vijf jaar updates. Als je geeft om duurzaamheid, is dat de enige aanrader die we hebben.

Nu veel mensen langer doen met een smartphone, is het belangrijker dan ooit welke dan dat nieuwe model zal zijn en dus hebben we in alle prijsklassen weer enkele aanraders op een rijtje gezet en natuurlijk kun je weer alle geteste telefoons opzoeken in de tabellen. Zo kun je deze BBG als naslagwerk gebruiken voor als je een telefoon op het oog hebt voor jezelf of iemand anders.

Een algemene opmerking aan het begin: als je een paar maanden kunt wachten met het aanschaffen van een nieuwe telefoon, is dat aan te raden. De telecommarkt wordt net wakker uit haar winterslaap en we verwachten in de komende maanden veel nieuwe telefoons te testen. Veel daarvan zouden weleens de plekjes van aanraders uit deze BBG kunnen afpakken.