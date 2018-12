2018 is bijna ten einde. Het is een tijd van terugkijken en bezinning: heb je wel een goede smartphone gebruikt in 2018? En als het dan tijd is voor een nieuwe, welke moet je dan hebben? Daarvoor heb je smartphonereviewers. Natuurlijk moet je op die vraag ltijd zelf het ultieme antwoord vinden, maar we proberen je op weg te helpen met deze Smartphone Best Buy Guide. Het is de derde in totaal; in de zomer en in het najaar hadden we er ook al een.

Naar aanleiding van feedback en voortschrijdende inzichten hebben we weer iets bijgeschaafd. Omdat mensen over het algemeen al hebben gekozen voor een besturingssysteem, zit in elke categorie nu zowel een vertegenwoordiger van iOS als een van Android. Zo weet je op elk gebied welke smartphones wat ons betreft de beste keuze zijn en zit er altijd minimaal een bij van je gading.

Het is natuurlijk de vraag of je nu een telefoon uit 2018 wilt kopen. Over twee maanden vindt telecombeurs Mobile World Congress plaats en dan zul je toestellen zien van de volgende generatie. Nu is er op het gebied van smartphones altijd iets beters op komst en vaak snel ook. De beste reden om te wachten is dat telefoons van de huidige generatie na de nieuwe aankondigingen vaak snel goedkoper worden. Maar toch, soms ben je gewoon toe aan een nieuwe telefoon en bovendien zijn sommige al goedkoper. Die vind je terug in de categorie prijsdalers.

Moeten we dan de smartphones opsommen met de schermen die het best af te lezen zijn in de winterzon, de beste telefoons die nog wl een 3,5mm-jack hebben of de modellen met de snelste updates? Of iets heel anders? Laat het vooral weten, zodat we deze BBG elke keer een beetje beter kunnen maken.