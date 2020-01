Het is af en toe tijd om iets wat je doet, helemaal anders te doen. Dat geldt ook voor de Smartphone Best Buy Guide en het nieuwe jaar is een prima moment om daarmee te beginnen. We maken de BBG voor smartphones nu anderhalf jaar en hoewel veel mensen er veel aan hebben gehad, hoorden we ook kritische feedback. Er stonden te weinig goedkopere smartphones in en het was lastig om te zien hoe een telefoon die je op het oog had, zich verhoudt tot andere telefoons die ongeveer hetzelfde kosten.

Stiekem had je deze nieuwe BBG al eens kunnen zien. Ongeveer twee maanden geleden publiceerden we een round-up met alle geteste telefoons tussen 150 en 700 euro. We hoorden van veel mensen dat ze hier meer aan hadden dan aan onze reguliere Smartphone BBG. We hebben nog wat gesleuteld aan het concept en dus vind je hier een BBG met alle telefoons die we in het afgelopen jaar hebben getest.

Wil je weten welke telefoons aanraders zijn in bepaalde prijsklassen? Dan kun je dat bovenaan de pagina's per prijsklasse terugvinden. Je kunt ook alle aanraders in één keer checken op de laatste pagina. Maar soms zit een telefoon die jij op het oog hebt, bijvoorbeeld omdat je hem in een aanbieding hebt gezien, er niet tussen. En dus publiceren we onderaan de pagina's data van alle telefoons die we hebben getest sinds begin 2019 of in sommige gevallen nog iets ouder.

Als je dus zelf een telefoon zoekt of iemand wil helpen met het maken van een keuze, dan is deze BBG een goed vertrekpunt. Behalve de opzet is er nog iets veranderd. We streven ernaar om de BBG vanaf nu vaker te maken: eens in de twee maanden. Zo heb je altijd een actueel overzicht van smartphones die wij aanraders vinden.