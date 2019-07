Smartphone Best Buy Guide

Het zal je maar gebeuren. Je bent lekker op het strand, vol goede moed duik je in zee en dan… ineens voel je iets zwaars in je zwemkleding. Ja hoor, je had je telefoon nog bij je en die blijkt de duik niet te waarderen; hij weigert dienst. Uiteraard schroef je hem eerst uit elkaar om te kijken of de telefoon, desnoods met hulp van een bak rijst en een nacht geduld, weer tot leven te wekken is, maar soms lukt dat niet. En dan?

Voor iedereen die om deze of een andere reden op zoek is naar een nieuwe smartphone, maken we al ongeveer een jaar de Best Buy Guide voor smartphones. Dat doen we dus ook deze zomer en we kunnen stellen dat er in de afgelopen maanden veel is gebeurd. Zo hoopten we dat een paar van de kandidaten voor deze BBG wellicht vouwbaar zouden zijn, maar dat liep helaas anders. Ook gebeurde er het een en ander op het politieke wereldtoneel met grote gevolgen voor een van de grootste smartphonemakers ter wereld.

Daarover gesproken: we hebben lang getwijfeld of we Huawei-telefoons kunnen aanraden in deze BBG. Immers, de toekomst van Android-upgrades is onzeker. Er is wel veel gebeurd in de afgelopen weken en de Amerikaanse president heeft beloofd dat Huawei weer onderdelen mag inkopen in de VS, maar de exacte uitwerking daarvan is momenteel nog niet duidelijk. Desondanks gaan we ervan uit dat Android-upgrades weer mogelijk worden en daardoor durven we weer Huawei-telefoons te adviseren.

Ook deze keer tonen we je, op basis van onze reviews en testdata, per categorie vier tips voor de beste smartphones die je kunt kopen. Die vier categorieën zijn ongewijzigd ten opzichte van vorige keer, maar hebben een iets duidelijkere naam gekregen: 'De beste prijs-kwaliteitverhouding', 'De beste accuduur', 'De beste', waarbij we simpelweg kijken naar de allerbeste eigenschappen, en 'Prijsdalers', voor koopjesjagers die niet per se het nieuwste van het nieuwste willen. Met deze tips kun jij hopelijk deze zomer genieten van de beste telefoon die je kunt kopen.