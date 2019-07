Sony was een van de weinige fabrikanten die nog echt compacte high-end telefoons uitbrachten, in de vorm van de Compact-serie. Bijna een jaar geleden op de IFA-beurs in Berlijn hoopten we al op een opvolger in de Compact-serie, maar die is er nog altijd niet. Sony zou een Xperia 4 in de maak hebben, met Snapdragon 710. Dat is natuurlijk niet helemaal high-end, al komt het in de buurt. Liefhebbers kunnen verder uitwijken naar kleinere telefoons als de Pixel 3 en iPhone 8, maar het houdt niet over.

Sony brengt echter wel elk half jaar nog steeds een grote high-end telefoon op de markt, met wisselende resultaten. De recentste die we reviewden, is de Xperia XZ3. Helaas scoorde dat toestel op twee enorm belangrijke punten matig in verhouding tot vergelijkbare smartphones: camera en accuduur. Aan een van die dingen is in elk geval flink gewerkt volgens Sony en dat is de camera. Sony heeft naar eigen zeggen de sluis opengezet om functies van de populaire Alpha-camera's te laten overvloeien naar de Xperia-smartphones. Door het vorige management zou dit gezien worden als kannibalisatie, maar daarin zou verandering zijn gekomen.

Het gevolg? Een andere aanpak in ruisonderdrukking, eindelijk rawfoto's van de camera's trekken en functies als Eye Autofocus in de camera-app. Zouden deze en toekomstige Xperia-camera's zich dan eindelijk kunnen meten met de beste smartphonecamera's? De hardware is er immers allang, want de beste smartphonecamera's gebruiken nota bene Sony-sensors.

Dit en meer zoeken we uit in deze review van deze opvallend langwerpige Sony Xperia 1.