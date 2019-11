Sony Xperia 1 en Xperia 5 krijgen nog dit jaar upgrade naar Android 10

De Sony Xperia 1 en Xperia 5 krijgen nog dit jaar een upgrade naar Android 10 Q. Veel andere toestellen van de fabrikant volgen begin volgend jaar. Goedkopere toestellen van de fabrikant krijgen geen upgrade, net als de Xperia XZ1 en Compact.

De Xperia 1 en Xperia 5 zijn de enige twee telefoons van het bedrijf die de upgrade naar de nieuwe Android-versie nog dit jaar ontvangen. Sony heeft de definitieve lijst van toestellen gepubliceerd in een blogpost. Het gaat om voornamelijk Xperia- en Xperia XZ-toestellen. De toestellen die dit jaar de upgrade niet meer krijgen krijgen die 'vanaf begin 2020', maar Sony geeft daarvoor geen definitieve datum.

De toestellen die volgend jaar Android 10 mogen verwachten zijn:

Xperia 10

Xperia 10 Plus

Xperia XZ2

Xperia XZ2 Compact

Xperia XZ2 Premium

Xperia XZ3

De goedkopere Xperia-toestellen zoals de Xa-serie krijgen geen upgrade. Opvallend is ook dat de Xperia XZ1 en Compact en de XZ Premium geen upgrade krijgen. Die toestellen werden in 2017 geleverd met Android 8 en kregen wel een upgrade naar Android 9 Pie, maar dus niet naar Q. Tweakers maakte in maart al een videopreview van Android Q, waarin onder andere een nieuwe gebarenbesturing en een darkmode zit.