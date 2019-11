PrivacyTools beveelt Startpage niet meer aan na onduidelijkheid over investering

De website PrivacyTools.io heeft Startpage verwijderd van de lijst met aanbevolen zoekmachines. Dat gebeurde nadat de zoekmachine een investering kreeg van een bedrijf dat via dataprofielen advertenties aanbiedt, en de opheldering die Startpage daarover gaf.

Het van origine Nederlandse Startpage is een zoekmachine die vooral bedoeld is om anoniem te kunnen zoeken op internet. Hoewel de zoekmachine onder de motorkap van Google gebruik maakte werden de zoekopdrachten niet gekoppeld aan unieke sessies of gebruikersprofielen. Daarnaast introduceerde Startpage verschillende functies die zoekopdrachten nog anoniemer moesten maken, zoals een proxydienst. Om die redenen raadde het invloedrijke PrivacyTools.io Startpage altijd aan in zijn lijst met zoekmachines.

Nu heeft PrivacyTools de website van die lijst verwijderd, schrijft het bedrijf in een blogpost. Volgens de site is Startpage niet transparant genoeg over recente ontwikkelingen. Vorige maand bleek dat het bedrijf een investering had gekregen van de Privacy One Group, dat onderdeel is van het grote advertentiebedrijf System1. Hoewel de twee divisies in theorie gescheiden zouden moeten werken vinden veel critici de aard van System1 conflicteren met de visie van Startpage. Daar komt ook bij dat Startpage niet wil zeggen hoeveel aandelen de Privacy One Group nu in het bedrijf heeft. Ook tegen Tweakers wilde het bedrijf destijds niet zeggen of dat meer of minder dan 51 procent was. Startpage is een privaat bedrijf en hoeft die informatie niet publiek te maken, maar voor PrivacyTools is die onduidelijkheid reden genoeg de zoekmachine te weren uit de aanbevelingen.

"Vanwege het conflicterende verdienmodel en de opvallende manier waarop het bedrijf reageerde, waarbij het zegt volledig transparant te zijn maar tegelijkertijd ontwijkend antwoordt, hebben we geen andere keus dan Startpage uit onze aanbevelingen te verwijderen", schrijft PrivacyTools. De site roept Startpage op enkele vragen te beantwoorden, zoals het percentage van aandelen dat de investeerders hebben en hoe de organisatie eruit ziet. PrivacyTools voegt daaraan toe dat de verwijdering niet betekent dat Startpage zijn eigen privacybeleid overtreedt of iets fout doet. "Daar is geen bewijs van. Maar omdat er zoveel onbeantwoorde vragen zijn kunnen we dienst niet langer met vertrouwen aanbevelen."