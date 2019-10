Privacyzoekmachine Startpage krijgt investering van divisie advertentiebedrijf

De privacyvriendelijke zoekmachine Startpage heeft een investering gekregen van de Privacy One Group, wat onderdeel is van het advertentiebedrijf System1. Het is niet bekend hoeveel geld het bedrijf in de Nederlandse zoekmachine heeft gestoken.

De investering wordt gedaan door de Privacy One Group Ltd. Dat is een onderdeel van System1 dat zich 'volledig richt op gebruikersprivacy'. Startpage kondigt de investering aan in een blogpost. Daarin vertelt het bedrijf niet hoe hoog de investering is, of welk aandeel binnen het bedrijf de Privacy One Group krijgt. Een woordvoerder van Startpage wil dat niet zeggen, omdat Startpage een privaat bedrijf is. Ook kan hij niet zeggen of het gaat om een aantal dat meer of minder is dan vijftig procent. Wel zegt hij dat het gaat om 'een belangrijke nieuwe aandeelhouder'. Het hoofdkantoor van Startpage blijft in Nederland staan, en de oprichter en het management blijven bij het bedrijf, benadrukt de woordvoerder.

Startpage wil het geïnvesteerde geld gebruiken om uit te breiden, onder andere om in Amerika bekender te worden. Daar heeft de concurrerende privacyzoekmachine DuckDuckGo een snelgroeiend aantal gebruikers. In de toekomst wil Startpage ook nieuwe functionaliteit introduceren. Volgens de woordvoerder zijn dat features zoals een eigen nieuwssectie, maar over die ontwikkelingen kan hij nog niets zeggen.

De investering is controversieel, afgaande op opmerkingen op onder andere Reddit. System1, het bedrijf achter de Privacy One Group, is een advertentiebedrijf. In 2017 kreeg het nog een investering van 270 miljoen dollar, onder meer om een advertentieplatform te bouwen waarbij data wordt geagreggeerd uit verschillende bronnen. Tegelijkertijd heeft het bedrijf een flink aantal privacyvriendelijke tools zoals een anonieme zoekmachine en vpn's. Door de investering gaan er inmiddels stemmen op om Startpage te verwijderen van de lijst met aanbevolen zoekmachines op privacytools.io.

Startpage zegt dat er ook in de toekomst geen plannen zijn om persoonlijke data te delen met andere partijen. "Onze gebruikers vertrouwen ons daarin en dat vertrouwen willen we niet beschadigen. Bovendien verzamelen we überhaupt geen data van gebruikers, dus is er ook niets te delen." Volgens het bedrijf opereert de Privacy One Group volledig afzonderlijk van System1.