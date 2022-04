Maker van privacyvriendelijke Startpage-zoekmachine brengt browserextensie uit

Privacyvriendelijke zoekmachine Startpage heeft haar eerste extensie uitgebracht. De Startpage Privacy Protection verandert de zoekmachine van de browser naar Startpage, verstuurt do-not-track-signalen naar bezochte sites en stopt trackers en scripts die data verzamelen.

De Startpage Privacy Protection-extensie is beschikbaar voor Chrome en Firefox en detecteert wanneer sites 'speciale scripts' gebruiken om informatie te kunnen verzamelen van gebruikers. Detecteert de extensie zo'n script, dan wordt dit script geblokkeerd. De extensie blokkeert daarnaast trackers van zoekmachines en sites, en vervangt sociale media-, video- en muziekdiensttrackers door 'click-to-activate'-blokken.

Verder krijgen sites een privacyrating op een schaal van 1 tot 5, waarmee de extensie aan wil geven hoe een site omgaat met de privacy van de gebruiker. De maker noemt het voorbeeld van een webwinkel die 'mogelijk' eigendom is van een groot trackingnetwerk, of mogelijk trackers van derde partijen bevat en 'hoogrisicotrackers'. Zo'n site zou een rating van 2 krijgen. De gebruiker krijgt zelf ook een privacyrapport, waarin te zien is hoeveel trackers en cookies er zijn geblokkeerd. Een gebruiker moet hier daarnaast kunnen zien wat de verdeling is van de privacyscore bij de bezochte websites.

Ghacks schrijft dat gebruikers binnen de privacyscore per website kunnen kiezen welke cookies en trackers geblokkeerd moeten worden. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld bepaalde cookies wel laten werken, als dit de functionaliteit van een site verbetert.

Startpage zegt dat EFF's Privacy Badger-extensie geïntegreerd is in de Privacy Protection-extensie. Deze extensie kan trackingdomeinen blokkeren en zo voorkomen dat de gebruiker gevolgd wordt. Startpage is een van oorsprong Nederlandse, privacyvriendelijke zoekmachine die Google-zoekresultaten gebruikt. Eerder verwijderde PrivacyTools Startpage van zijn lijst van aanbevolen zoekmachines na een investering van advertentiebedrijf System1. Inmiddels beveelt PrivacyTools Startpage weer aan.