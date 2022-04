Privacytools.io is terug in oude vorm en voegt weer nieuwe diensten toe

De website privacytools.io is weer online in de oude vorm. De oude eigenaar heeft de redirect naar een fork van de website verwijderd, zodat de url weer verwijst naar de oude website. De beheerder zegt dat de site een nieuwe UI heeft en lijkt het beheer weer actief op te hebben gepakt.

Bezoekers van privacytools.io worden voortaan weer naar de bekende homepage van de site geleid. Ze gaan dan niet naar de fork privacyguides.org die eerder deze maand ontstond. Privacytools zegt op Twitter dat het gaat om een herlancering van de website. Hij noemt die versie 'v0.1 classic'.

De website heeft een iets andere UI dan voorheen. Die is volgens de beheerder meer zoals de oude UI die vroeger werd gebruikt. In de UI zit minder kleur en zijn de blokken wat kleiner weergegeven. De site wordt ook weer actief beheerd. Recent zijn verschillende nieuwe tools opgenomen op de site.

Met de herlancering lijkt er definitief geen samenwerking meer te zijn tussen de oude beheerders en de nieuwe fork Privacy Guides die eerder ontstond. Eerder deze maand veranderde privacytools.io van naam. Dat gebeurde nadat de originele beheerder, met de alias burung hantu, jarenlang afwezig was geweest, maar de domeinnaam niet af wilde staan. Enkele dagen later dook burung hantu alsnog op, en zei toen de domeinnaam niet over te dragen. Hij liet toen al weten zelf toch door te willen met privacytools.io, maar niet in welke vorm. Burung hantu zegt op Reddit dat bij inmiddels ook geen toegang meer heeft tot de originele GitHub-repo's, maar dat hij die wel weer terug wil.