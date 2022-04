Google Maps krijgt nieuwe kaart met informatie over bosbranden

Google Maps krijgt een nieuwe kaart waarop informatie te zien zal zijn over actieve bosbranden in de wereld. Dat maakte Google bekend tijdens Search On 2021. De door Google ontwikkelde bladerdek-kaart Tree Canopy Tool wordt volgend jaar uitgebreid van vijftien naar honderd steden.

Via rode vlekken en markeringen zal Google binnenkort bosbranden aanduiden op nieuwe fire-laag van Google Maps waar verder geen adresgegevens op staan. Als een gebruiker de markering of vlekken aanduidt, wordt er getoond hoeveel oppervlakte al in de vlammen is opgegaan, in welke mate het vuur onder controle is en worden de gegevens van de lokale hulpdiensten vermeld.

De kaart wordt ongeveer elk uur geüpdatet. De informatie wordt toegestuurd via Google’s analyseplatform Earth Engine dat in verbinding staat met satellieten. In de Verenigde Staten wordt het mogelijk om ook kleinere branden op de kaart te zien, deze functionaliteit zou volgens Google in de loop van de komende maanden naar andere landen zoals Australië moeten komen.

De Google Tree Canopy Tool wordt in 2022 ook uitgebreid naar meer dan honderd steden wereldwijd. Met deze tool kan men nagaan hoe dicht het bladerdek in sommige steden is, hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit en hoe warm het is in deze gebieden. Google wil met deze informatie lokale beleidsmakers beter helpen om klimaatgerelateerde beslissingen te nemen.