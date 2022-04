Google Maps en Assistent kregen bij sommige Belgische gebruikers Vlaamse stem

De Google Assistent en Google Maps hebben bij sommige gebruikers in de afgelopen dagen een Vlaamse stem gekregen. Dat blijkt uit diverse meldingen die Tweakers heeft gehad. Google heeft nog niet gereageerd op de komst van de Vlaamse stem.

Minimaal zeven verschillende mensen hebben de Vlaamse stem gehoord, van wie een aantal dat heeft gepost in een topic op GoT. Tweakers kreeg ook via andere kanalen meldingen binnen over het verschijnen van de Vlaamse stem in de Google Assistent. Enkele gebruikers meldden bovendien dat de stem ook aanwezig is in Google Maps.

Vermoedelijk ging het om een test, omdat de stem in de instellingen niet te selecteren was. Bij sommige mensen is de stem bovendien alweer verdwenen. Het gaat volgens één gebruiker om een vrouwenstem met een Brabants/Kempisch accent. Een twitteraar meldt bovendien dat er ook een mannenstem in het Vlaams is. Google Assistent werkt al enkele jaren in België, maar daarbij gebruikt de zoekgigant de Nederlandse stem van de digitale assistent. Google heeft nog niet gereageerd op het verschijnen en verdwijnen van de Vlaamse stem in zijn diensten.