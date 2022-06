Google toont tijdelijk geen advertenties meer van slotenmakers in zoekresultaten

Google heeft in Nederland, België, Duitsland en Zweden de advertenties voor slotenmakers verwijderd uit de weergave van de zoekresultaten. Dit omdat er te vaak malafide bedrijven bovenaan de resultaten werden weergegeven als gebruikers op de term 'slotenmaker' zochten.

De Belgische staatssecretaris voor Consumentenbescherming, Eva De Bleeker, zegt op de Belgische zender Radio 2 dat op dit moment alle advertenties worden geweerd, dus ook die van betrouwbare slotenmakers. Bij een proef op de som worden via Googles zoekmachine inderdaad geen slotenmakeradvertenties meer weergegeven als op deze beroepsgroep wordt gezocht. Het gaat om een tijdelijke maatregel, aangezien er gedacht wordt over een permanente oplossing.

Een woordvoerder van Google zegt tegen de NOS dat de maatregel specifiek is gericht op de genoemde vier landen, omdat zou zijn gebleken dat juist in deze landen relatief vaak misstanden in de slotenmakersbranche aan de orde zijn. Bij deze misstanden moet gedacht worden aan het slecht werk afleveren en vervolgens hoge prijzen vragen, waarbij ook gevallen bekend zijn waarin mensen onder druk worden gezet om te betalen.

Het probleem ten aanzien van Google is dat malafide slotenmakers onder meer volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid veelal hoog eindigen in de zoekresultaten van Search. "Doorgaans leiden de eerste drie pagina’s in de zoekresultaten van Google regelrecht naar oplichters", zei deze organisatie vorig jaar bij monde van een adviseur, schreef Emerce vorig jaar. Onlangs berichtte het Nederlandse tv-programma Opgelicht?! nog over dit probleem, waarbij de gesponsorde advertenties van oplichters volgens het programma bovenaan verschijnen met hulp van clickfarms. Het programma zegt dat deze tactiek overigens ook wordt toegepast bij rioolontstoppers, wespenverdelgers en ongediertebestrijders.

Staatssecretaris De Bleeker erkent dat het verwijderen van alle advertenties 'niet eerlijk is voor slotenmakers die zich wel aan de regels houden'. Vanuit die opvatting wordt er gewerkt aan een manier om een duidelijk onderscheid te kunnen maken. Voor Vlaanderen denkt De Bleeker in ieder geval aan een certificeringssysteem, inclusief een gedragscode, zodat slotenmakers hun vakkennis kunnen aantonen. Alleen gecertificeerde slotenmakers zouden vervolgens op Google mogen adverteren. Of en zo ja wanneer dit systeem er komt, en of dat ook voor alle landen zal gaan gelden, is niet duidelijk. Tot die tijd blijven alle advertenties verwijderd.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid raadt Nederlanders aan om gebruik te maken van de erkende slotenmakers, waarvoor de organisatie verwijst naar een eigen overzicht met slotenmakers die een keurmerk hebben. Voor België is het advies om gebruik te maken van mijnslotenmaker.be of de site van de Vlaamse Slotenmakers Unie.