Inspectie heeft geen boetes uitgedeeld voor verplichten gebruik Coronamelder

De Inspectie SZW van het ministerie voor sociale zaken en werkgelegenheid heeft afgelopen maanden geen enkele boete uitgedeeld voor het verplichten van het gebruik van de app Coronamelder. Het gebruik van de app moet altijd vrijwillig zijn.

Er was een melding binnengekomen bij de Inspectie, maar dat bleek te berusten op een misverstand, zegt een woordvoerder van de Inspectie SZW tegen NU.nl. Het verplichten van het gebruik van de app Coronamelder, waarmee mensen een seintje krijgen als ze in de buurt zijn geweest van iemand die later positief testte op corona, is bij wet verboden.

Een overtreding kan leiden tot een boete van 8700 euro of een gevangenisstraf van zes maanden. De woordvoerder van de Inspectie SZW laat weten dat er bij het Openbaar Ministerie in de eerste drie maanden geen gevallen zijn binnengekomen waarbij deze regel mogelijk is overtreden.

De bepaling staat in de wet, omdat de overheid bang was dat het bijvoorbeeld verplicht zou worden om de app te gebruiken bij het binnengaan van een gebouw of kantoor. De Inspectie gaat niet over het omgekeerde, dat bijvoorbeeld werkgevers aan werknemers aanraden om Coronamelder uit te schakelen of te verwijderen.

De app moet bron- en contactonderzoek ondersteunen. Momenteel hebben ongeveer 111.000 mensen een positief testresultaat via de app doorgegeven, blijkt uit de statistieken. Naar aanleiding van de resultaten zijn ongeveer 96.000 testen gedaan, waarvan 9125 mensen positief bleken te zijn. De statistieken lopen vanaf half oktober vorig jaar.