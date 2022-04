Apple brengt ondersteuning corona-apps uit voor iPhone 6 en 5s

Apple heeft iOS 12.5 uitgebracht, waarmee de iPhone 6 en iPhone 5s ondersteuning krijgen voor de api waarmee apps voor coronawaarschuwingen werken. CoronaMelder en Coronalert werken daardoor ook op de iPhone 6 en 5s.

Tot nu toe werkte de api voor contact tracing alleen op iPhone 6s en nieuwer, maar de release van iOS 12.5 brengt daar verandering in, schrijft Apple. De update, die maandagavond uitkwam, brengt ondersteuning voor toestellen die wel iOS 12 kregen maar geen iOS 13: de iPhone 6 en 5s.

Het is voor het eerst sinds de release van het Exposure Notification-framework van Apple en Google dat Apple ondersteuning toevoegt voor meer toestellen; ondersteuning voor de iPhone 6s en nieuwer is er sinds het begin. Google ondersteunt telefoons met Android 6 en nieuwer. Met de ondersteuning van de oudere iPhones is er nu een groep mensen die eerst geen corona-app kon installeren en nu wel. Het gaat in Nederland om CoronaMelder en in België om Coronalert.

Voor nieuwere iPhones kwam maandagavond iOS 14.3 uit. Daarmee voegt Apple ondersteuning toe voor foto's schieten in ProRAW-formaat op iPhone 12-telefoons en filmen op 25fps. Ook komen App Clips beschikbaar, miniversies van apps die te benaderen zijn door het scannen van een code bij bijvoorbeeld winkels of evenementen. De 14.3-update bevat bovendien ondersteuning voor het privacylabel bij apps in de App Store.

Update, 8:29: De Nederlandse CoronaMelder werkt nog niet op iOS 12.5. De app is daar nog niet klaar voor en de ontwikkelaars kregen pas kort van tevoren te horen dat de update eraan kwam. "We waren hierover door Apple al onder embargo geïnformeerd. Maar de app is specifiek gemaakt met iOS 13 en hoger in het achterhoofd, dus er is heel wat te herschrijven. Dit is niet binnen een paar weken te regelen", aldus productmanager Reinier Ladan op de Slack van CodeForNL in een reactie die tweaker hterhofte citeert.