Gebruikers rapporteren excessief accuverbruik iPhone 12-telefoons in stand-by

Veel iPhone 12-gebruikers zeggen dat de telefoons relatief snel leeg lopen in stand-by. Veel gebruikers melden dat de accu 20 tot 30 procent van zijn lading verliest gedurende de nacht, iets wat bij andere iPhones vaak rond 4 of 5 procent ligt.

De meldingen zijn inmiddels op veel plekken online te vinden. Zo is er een lijvig topic op het Apple-forum, een ander topic op het Apple-forum, zijn er meldingen in een Reddit-thread en ook op GoT zijn diverse gebruikers met het probleem. Er worden soortgelijke meldingen gemaakt over alle varianten van de iPhone 12.

In sommige gevallen gaat de accu even snel leeg bij gebruik als in stand-by, in andere gevallen is het verbruik in standby weliswaar hoog, maar niet zo hoog als in gebruik. Het valt vooral op bij gebruikers die hun iPhone in de nacht niet opladen.

Diverse gebruikers zeggen dat dualsim en 5G twee van de oorzaken zouden kunnen zijn. Voor dualsim moet de telefoon verbindingen met twee netwerken onderhouden en dat kost meer energie, maar de iPhone 12 is lang niet de eerste Apple-telefoon met dualsimmogelijkheid. In de iPhone 12-telefoons is 5G wel nieuw, maar niet alle gebruikers met de problemen hebben 5G.

De iPhone 12-toestellen hebben iets kleinere accu's dan die in de iPhone 11-generatie en dat leidt sowieso tot een iets mindere accuduur. Tweakers meet in het testlab geen accuduur in stand-by, omdat in het verleden is gebleken dat dat vaak leidde tot inconsistente resultaten.

Er zijn gebruikers die zeggen het probleem te hebben opgelost door 's nachts de vliegtuigmodus aan te zetten en via Siri-opdrachten in te stellen dat die weer uit gaat zodra de wekker gaat. Dat duidt erop dat het probleem in die gevallen in elk geval wel in de draadloze verbindingen zat. Apple heeft nog niet gereageerd, maar gebruikers claimen dat bij testen van Apple er niets mis bleek met de accu zelf. Tweakers heeft Apple om een reactie gevraagd.