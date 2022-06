MacBook Pro en MacBook Air met M1-soc ondersteunen maximaal één externe monitor

Apples nieuwe MacBook Air en MacBook Pro 13", die met de door Apple ontworpen M1-soc zijn uitgerust, ondersteunen maximaal één externe monitor. De voorgangers met Intel-processors kunnen twee schermen aansturen.

De beperking blijkt uit de specificatiepagina's van de nieuwe MacBook Air en MacBook Pro 13". Daar schrijft Apple dat maximaal één externe monitor is aan te sluiten, met een resolutie tot 6k bij een refreshrate van 60Hz. Daarmee zou de bandbreedte ook voldoende zijn om twee 4k-schermen op 60Hz aan te sturen, maar die mogelijkheid hebben de MacBooks met M1-soc niet.

Het is onduidelijk waarom het niet mogelijk is om twee schermen aan te sluiten. Bij de MacBook Air met Intel-processors van dit jaar, kon dat wel. Mogelijk is het een beperking van de gebruikte Thunderbolt 3-controller, of de gpu van de M1-soc. De Mac mini met M1-soc kan wel twee 4k-schermen aansturen, maar het tweede scherm moet dan op de HDMI 2.0-poort worden aangesloten.

Apple is gestopt met het aanbieden van de MacBook Air met Intel-processors. Er zijn alleen nog varianten met de M1-soc te bestellen. De nieuwste Intel-versies kwamen in maart dit jaar uit. Apple blijft de MacBook Pro 13" wel aanbieden met Intel 28W-processors. Die uitvoeringen zijn duurder en hebben vier Thunderbolt-aansluitingen in plaats van twee. Ook zijn de Intel-varianten te configureren met 32GB aan ram, de M1-versies gaan niet verder dan 16GB.

MacBooks met de M1-soc hebben geheugen dat is geïntegreerd in de soc. Op een afbeelding van Apple is te zien dat er twee geheugenchips op de package zitten. Die hebben per stuk een capaciteit van 8GB en Apple maakt vermoedelijk dus varianten van de soc met één of twee geheugenchips, om zo 8GB en 16GB aan te kunnen bieden. Het geïntegreerde geheugen is Lpddr4x-4266. Dat is iets sneller dan het Lpddr4x-3733-geheugen dat Apple gebruikt in de MacBooks met Intel-cpu's.

Apple claimt dat zijn M1-soc veel efficiënter is dan Intel-processors, daardoor gaat de accu langer mee. In de MacBook Air zit ook geen ventilator. In de MacBook Pro met dezelfde M1-soc gebruikt Apple wel een ventilator. Die uitvoering is mogelijk hoger geklokt en kan door de actieve koeling langer op een hoge snelheid werken. Apple heeft nog geen details gegeven over de kloksnelheden van de M1-soc.

Apple M1-soc met rechts de twee geheugenchips

Model MacBook Air met M1-soc, 2020 MacBook Air met Intel-cpu, 2020 Soc Apple M1-octacore (Arm)

4 krachtige cores

4 zuinige cores

7 of 8 gpu-cores Intel Core i3, i5 of i7

Dualcore of quadcore

Ice Lake Y (9W) Koeling Passief Actief Ram 8GB of 16GB Lpddr4x-4266 8GB of 16GB Lpddr4x-3733 Opslag 256GB, 512GB, 1TB of 2TB 256GB, 512GB, 1TB of 2TB Aansluitingen 2x Type-C USB 4 / Thunderbolt 3 (40Gbit/s) 2x Type-C USB / Thunderbolt 3 (40Gbit/s) Externe schermen Maximaal 1 scherm (tot 6k @ 60Hz) Maximaal 2 schermen (tot 4k @ 60Hz) Connectiviteit 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0 802.11ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.0 Accucapaciteit 49,9Wh 49,9Wh Accuduur Tot 15 uur browsen

Tot 18 uur films kijken Tot 11 uur browsen

Tot 12 uur films kijken Prijs 1129 euro (8GB/256GB)

1399 euro (8GB/512GB) Niet meer verkrijgbaar

MacBook Air met M1-soc

Model MacBook Pro 13" met M1-soc MacBook Pro 13" met Intel-cpu Soc Apple M1-octacore (Arm)

4 krachtige cores

4 zuinige cores

8 gpu-cores Intel Core i5 of i7

Ice Lake (28W) Koeling Actief Actief Ram 8GB of 16GB Lpddr4x-4266 16GB op 32GB Lpddr4x-3733 Opslag 256GB, 512GB, 1TB of 2TB 512GB, 1TB, 2TB of 4TB Aansluitingen 2x Type-C USB 4 / Thunderbolt 3 (40Gbit/s) 4x Type-C USB / Thunderbolt 3 (40Gbit/s) Externe schermen Maximaal 1 scherm (tot 6k@Hz) Maximaal 2 schermen (tot 4k@60Hz) Connectiviteit 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0 802.11ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.0 Accucapaciteit 58,2Wh 58Wh Accuduur Tot 17 uur browsen

Tot 20 uur films kijken Tot 10 uur browsen

Tot 10 uur films kijken Vanafprijs 1449 euro (8GB/256GB)

1679 euro (8GB/512GB) 2129 euro (i5, 512GB, 16GB)

2359 euro (i5, 1TB, 16GB)

Apple MacBook Pro 13" met M1-soc

Apple M1: 5nm-soc met 16 miljard transistors

Apple presenteerde dinsdag zijn M1-soc voor Macs. Het is een doorontwikkeling van de A-socs voor iPhones en iPads en net als die chips op de Arm-architectuur gebaseerd. De M1 is een octacore die op 5nm wordt gemaakt en over een gpu met 8 cores beschikt. De chip heeft 16 miljard transistors. In de goedkoopste versie van de MacBook Air zit een gpu met 7 cores, vermoedelijk gebruikt Apple in die uitvoering chips die deels zijn uitgeschakeld, om zo de yields te verbeteren.

Volgende week komen er drie producten met de M1-soc uit. De nieuwe MacBook Air, de MacBook Pro 13" en de Mac mini. Apple wil in twee jaar tijd al zijn Macs voorzien van eigen Arm-chips. Die overstap werd in juni aangekondigd. Tweakers schreef een achtergrondartikel over Apples overstap van Intel naar Arm.