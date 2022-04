Apple komt met fix voor probleem met ultrawidemonitoren op Macs met M1-soc

Apple komt met een fix voor het gebruik van ultrawidemonitoren in combinatie met Macs met de M1-soc. Gebruikers die daarop een extra brede monitor aansluiten hebben problemen om de juiste resolutie te vinden. De update moet dat verhelpen.

Apple erkent op een ondersteuningspagina dat er een probleem is met het herkennen van de resolutie van ultrawidemonitoren. In zo'n geval zijn niet alle resoluties die door het display worden ondersteund beschikbaar. Apple zegt dat het op de hoogte is van het probleem en dat er in de toekomst een patch volgt.

Het is niet bekend hoe wijdverspreid het probleem exact is. Onder andere op forums klagen gebruikers dat de juiste resolutie niet verschijnt in de instellingen, maar dat lijkt niet bij iedere gebruiker het geval te zijn. Apple schrijft niet wanneer de patch precies uit moet komen. Mogelijk gebeurt dat in een update voor macOS Big Sur, de meest recente versie van het besturingssysteem.