'Big Sur is sinds december niet beschikbaar via online macOS-herstel'

Gebruikers die hun Mac-computer via internet willen herstellen met macOS-herstel lijken sinds december enkel macOS Catalina te kunnen downloaden in plaats van de meest recente versie van het OS, macOS Big Sur.

Het probleem werd begin december ontdekt door leden van de MacAdmins-Slackgroep, schrijft website Mr. Macintosh. Zij ontdekten dat ze via de macOS-hersteltool enkel macOS Catalina konden downloaden ook al was macOS Big Sur voorheen geïnstalleerd op hun systemen. Dat blijkt volgens Mr. Macintosh te kloppen.

Hij toonde dit in een YouTube-video waarop hij een Mac herstelde waarop macOS Big Sur draaide en kreeg via de hersteltool enkel toegang tot macOS Catalina, een versie die in 2019 uitkwam. Bijna een maand na de eerste meldingen duurt deze situatie nog altijd voort. Volgens een forumlid van MacAdmins-podcast zou Apple op de hoogte zijn van het probleem en bevestigd hebben dat het om een serverprobleem gaat.

Volgens een supportpagina van Apple zou de tool standaard de nieuwste versie van macOS moeten installeren die ook voordien draaide op het systeem in kwestie. Als de meest recente versie van macOS was geïnstalleerd, zou deze dus opnieuw geïnstalleerd moeten kunnen worden via macOS-herstel.

Er zijn wel uitzonderingen: Als macOS 10.12.4, oftewel macOS Sierra, of hoger nooit eerder geïnstalleerd was op het systeem in kwestie, wordt het besturingssysteem geïnstalleerd dat bij de computer werd geleverd, of de versie die er het dichtst bij aansluit en nog steeds via Apple beschikbaar is. Macs met een T2-beveiligingschip krijgen standaard toegang tot de versie die voorheen op hun apparaat draaide en gebruikers moeten manueel updaten als hun computers nog niet beschikten over de meest recentere updates.