Restant van subsidiepot 2021 aanschaf nieuwe elektrische auto's is na een dag op

De subsidiepot van 1,1 miljoen euro voor de aanschaf van nieuwe elektrische auto's, is na een dag leeg. Er zijn maandag 318 aanvragen gedaan, terwijl er geld voor 277 aanvragen beschikbaar is. Er is nog wel 13,4 miljoen euro subsidie voor elektrische occasions.

Het resterende bedrag voor de Subsidie Elektrische Personenauto's Particulieren van de Nederlandse overheid was dit jaar 1.108.000 euro. Dat is veel lager dan de 10 miljoen euro van vorig jaar, die binnen een week op was, maar dat komt doordat de subsidie van 2021 al voor het overgrote deel is vergeven. In totaal was er voor dit jaar 14,4 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de aanschaf van nieuwe elektrische auto's, maar daarvan is vorig jaar al 13,3 miljoen euro toegezegd omdat kopers gebruik konden maken van een doorschuifregeling nadat de subsidiepot voor 2020 leeg was.

De resterende subsidiepot van 1,1 miljoen euro voor dit jaar is binnen een dag vergeven, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. RVO-woordvoerder Tom Hoven zegt tegen Tweakers dat er maandag 318 aanvragen zijn binnengekomen, terwijl er geld is om 277 aanvragen toe te kennen. Daarom wordt op basis van een loting de rangschikking van de aanvragen bepaald. Die loting zal plaatsvinden binnen dertien weken. Aanvragen die buiten het subsidieplafond vallen, kunnen mogelijk toch nog toegekend worden, als eerder ingediende aanvragen niet geldig blijken en dus afvallen. Het is daarom ook nog steeds mogelijk om subsidie aan te vragen voor dit jaar, al is de kans klein dat die wordt toegekend.

Het is niet meer mogelijk om gebruik te maken van een doorschuifregeling en zo subsidie van een volgend jaar te ontvangen. Op 30 oktober 2020 werd die regeling stopgezet, omdat de Tweede Kamer het niet wenselijk vond dat de subsidie al voor het begin van het nieuwe jaar op ging.

De subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische auto's ging in per 1 juli 2020. De regeling loopt door tot 2025. In totaal is er voor vijf jaar 252 miljoen euro aan subsidie gereserveerd en daarvan is 152 miljoen euro bestemd voor nieuwe elektrische auto's. Het is nog niet bekend welk bedrag er beschikbaar is voor 2022 en verdere jaren. Wel is bekendgemaakt dat de subsidie die kopers krijgen ieder jaar afneemt. Nu is dat nog 4000 euro, maar volgend jaar is dat 3700 euro en in 2025 is dat gedaald tot 2550 euro.

De subsidie is beschikbaar voor volledig elektrische auto's met een actieradius van minimaal 120 kilometer en een catalogusprijs tussen 12.000 en 45.000 euro. De subsidie is pas na het afsluiten van een koop- of leaseovereenkomst aan te vragen en dat moet gebeuren binnen zestig dagen na de datum van de ondertekening van de overeenkomst. De datum van het koopcontract voor aanvragen die dit jaar zijn ingediend, moest staan op 1 januari 2021 of later.

Veel subsidie over voor occasions

Er is nog wel veel subsidie beschikbaar voor de aanschaf van gebruikte elektrische auto's. De subsidiepot daarvoor bevat dit jaar 13,5 miljoen euro en tot 5 januari is er 108.000 euro aangevraagd. Het gaat om een subsidie van 2000 euro, dus 54 aanvragen. De voorwaarden bij occasions zijn hetzelfde als bij nieuwe elektrische auto's, de oorspronkelijke nieuwprijs moet tussen de genoemde catalogusbedragen vallen.