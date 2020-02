'Tesla onderhandelt met Chinese CATL over gebruik van accu's zonder kobalt'

Tesla voert vergevorderde onderhandelingen met de Chinese accuproducent CATL over het gebruik van accu's zonder kobalt. Dat schrijft Reuters op basis van bronnen. Deze accu's zouden ingezet worden in de Sjanghaise Tesla-fabriek, waar momenteel alleen Model 3's worden gemaakt.

Volgens bronnen die bekend zouden zijn met de materie, is Tesla hier al meer dan een jaar over in gesprek met CATL. Het doel is om te komen tot accu's die ten opzichte van huidige accu's goedkoper zijn met 'een percentage van dubbele cijfers', schrijft Reuters op basis van een bron.

Die kostenbesparing wordt bereikt doordat kobalt een relatief duur metaal is. Het wordt voor het grootste deel in de Democratische Republiek Congo gedolven en gewonnen als bijproduct van het smelten van koper, wat overigens ook gepaard gaat met kinderarbeid en slechte omstandigheden voor de mijnwerkers. Enkele jaren geleden rees de prijs van kobalt de pan uit. Inmiddels is die prijs alweer even een stuk lager, maar het blijft een relatief duur metaal, waarvan de verwachting is dat het in de komende jaren weer duurder gaat worden.

De accu's die Tesla van CATL zou afnemen en in de in Sjanghai gemaakte Model 3's en straks de Model Y gaat gebruiken, zijn lithium-ijzerfosfaataccu's. Dit type accu staat bekend om zijn thermische en chemische stabiliteit, iets dat bij uitstek belangrijk is, omdat kobalt juist gebruikt wordt voor de stabiliteit van de kathodes. Daarmee kan de gelaagde structuur van kathodes goed in stand worden gehouden, wat tot een goede levensduur, een korte oplaadtijd en een groot energiepotentieel leidt.

Een nadeel van lithium-ijzerfosfaataccu's is hun relatief lagere energiedichtheid, maar dat zou CATL in ieder geval deels ondervangen met hun cell-to-pack technology. Het bedrijf onthulde de technologie in september vorig jaar. Daarmee wordt het volgens CATL mogelijk om het proces van het samenvoegen van een een cluster cellen tot modules over te slaan, zodat ze rechtstreeks tot packs kunnen worden samengevoegd. Bij traditionele accu's vormt een groep modules een pack. Door de cellen direct te integreren in packs, is het proces van modules over te slaan en is er volgens CATL een winst van tien tot vijftien procent te halen op het vlak van de energiedichtheid. Ook kunnen de kosten voor onderdelen met veertig procent omlaag. CATL is gevestigd in de oostelijke Chinese stad Ningde en is een van de grootste lithium-ionaccuproducenten ter wereld.

Tesla gebruikt in zijn Model 3 al accu's met relatief weinig kobalt. Vorig jaar gaf het hoofd van het Center of Excellence für Batteriezellen bij Volkswagen aan dat de kathodes van de accu's niet meer dan 2,8 procent kobalt bevatten. Ter vergelijking: bij Volkswagens aanstaande elektrische hatchback, de ID.3, zit dat percentage tussen de twaalf en veertien. Elon Musk van Tesla gaf in juni 2018 al aan dat in de volgende generatie accu's die het bedrijf in zijn auto inbouwt, helemaal geen kobalt meer zal zitten.