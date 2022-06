Ruim vijf procent van Europese autoverkoop was in 2020 volledig elektrisch

Vorig jaar zijn er in de Europese Unie 538.772 volledig elektrische auto's en waterstofauto's verkocht, een ruime verdubbeling ten opzichte van 2019. In Duitsland zijn de meeste elektrische auto's en waterstofauto's verkocht, met 194.474 auto's.

In de Europese Unie zijn volgens cijfers van de European Automobile Manufacturers Association vorig jaar bijna 10 miljoen nieuwe auto's geregistreerd. Dat betekent dat van alle nieuw geregistreerde auto's, 5,4 procent volledig elektrisch of een waterstofauto was. De ACEA heeft geen cijfers voor alleen volledig elektrische auto's, maar waterstofauto's worden maar mondjesmaat aan particulieren verkocht. In 2019 werden er nog 247.845 battery electric vehicles en waterstofauto's verkocht, toen was dat nog 1,9 procent van het aantal nieuw geregistreerde auto's.

In Nederland zijn vorig jaar 73.204 bev's en waterstofauto's verkocht, 18,6 procent meer dan een jaar eerder. Daarmee was 20,6 procent van alle in Nederland verkochte auto's volledig elektrisch of waterstof. In België zijn vorig jaar 14.994 nieuwe bev's en waterstofauto's geregistreerd, 69,7 procent meer dan een jaar eerder. Van alle vorig jaar verkochte Belgische auto's was 3,5 procent volledig elektrisch of waterstof.

De meeste elektrische auto's worden in Duitsland verkocht, met bijna 200.000 stuks. Dit is een ruime verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. De grootste stijger in de EU is Slovenië met een stijging van 785,5 procent. In absolute getallen blijft Slovenië relatief weinig bev's en waterstofauto's verkopen, met 1647 exemplaren. Daarmee was 3 procent van alle in Slovenië verkochte auto's in 2020 volledig elektrisch of waterstof.

Het aandeel verkochte bev's en waterstofauto's kon voornamelijk stijgen doordat het aandeel van benzine- en dieselauto's sterk daalde. Door de coronapandemie zijn er in totaal drie miljoen auto's minder verkocht, schrijft ACEA. Tegelijkertijd zorgden overheidssubsidies ervoor dat de vraag naar auto's met alternatieve brandstoffen, waaronder bev's, kon stijgen. Daardoor groeide het aandeel bev's en waterstofauto's in de verkoop voor nieuwe auto's.

In Europa blijven auto's die alleen worden aangedreven met fossiele brandstoffen wel het populairst, met 75,5 procent marktaandeel. Hybrides zijn goed voor 11,9 procent van de automarkt, gevolgd door wat ACEA ecv's noemt. Dit zijn de elektrische auto's en plug-inhybrides samen, goed voor 10,5 procent marktaandeel. Het restant, 2,1 procent, bestaat uit auto's die rijden op gas, ethanol en biobrandstoffen.

Land Aantal verkochte bev's en waterstofauto's in 2020 Stijging België 14.994 72,6% Cyprus 42 82,6% Denemarken 14.284 158,2% Duitsland 194.474 206,3% Estland 360 350% Finland 4244 123,7% Frankrijk 111.127 159,5% Griekenland 679 257,4% Hongarije 3046 66,2% Ierland 4013 16,5% Italië 32.487 204% Kroatië 533 177,6% Letland 301 250% Litouwen 453 179,6% Luxemburg 2473 150,8% Nederland 73.204 18,6% Oostenrijk 15.986 72,6% Polen 3683 147% Portugal 7830 13,8% Roemenië 2837 88,4% Slovenië 1647 785,5% Slowakije 918 456,4% Spanje 17.927 78,5% Tsjechië 3262 331,2% Zweden 27.968 79,3% Totaal 538.772 117,4%

Bulgarije en Malta zijn niet in de ACEA-cijfers meegenomen.