Tesla heeft wereldwijd twintigduizend Supercharger-laadpunten

Tesla heeft wereldwijd een aantal van 20.000 Supercharger-oplaadpunten bereikt. Met name in de laatste paar maanden heeft het bedrijf in rap tempo nieuwe laadpalen en Supercharger-locaties toegevoegd.

Tesla maakt het aantal van 20.000 bekend op Twitter en zegt daarbij dat het aantal nog altijd groeiende is. Op zijn eigen website spreekt de autofabrikant van Elon Musk echter nog altijd over 18.000 Superchargers en 2.000 Supercharger-stations.

Dat Tesla op dit moment het aantal van 20.000 laadpunten op een Supercharger-locatie bereikt, betekent dat het bedrijf in de afgelopen maanden flink heeft doorgebouwd. De fabrikant zat in september namelijk nog op 17.500 Superchargers en eind vorig jaar lag het aantal op 15.000.

In Nederland heeft Tesla momenteel 29 Supercharger-locaties, waarbij er nog twee in aanbouw zijn. In België zijn er momenteel vijftien. Op dit vlak gaan de Verenigde Staten ruim aan kop met 919 Supercharger-locaties. China staat op de tweede plaats met 283. Frankrijk en Duitsland hebben er momenteel respectievelijk 81 en 80.

Het gat tussen Noord-Amerika en Europa wordt wel steeds groter. Uit informatie van een niet-Tesla-website waarop data over Superchargers wordt bijgehouden, blijkt dat in Noord-Amerika nu 1042 Supercharger-locaties beschikbaar zijn, tegenover 560 in Europa. Tot en met 2016 zaten die aantallen redelijk dicht bij elkaar, maar sindsdien is de groei in Noord-Amerika steeds harder gegaan.

Overigens neemt de capaciteit per laadlocatie ook steeds verder toe met de komst van de Supercharger V3-laders. Die halen een piekvermogen van 250kW, tegenover de V2-versies die niet verder gaan dan 150kW. Door dit hogere vermogen hoeven Tesla-rijders minder lang te laden bij een Supercharger-laadpunt. Deze V3-versies zijn overigens nog lang niet overal geïnstalleerd; in Nederland verscheen de eerste Supercharger V3-locatie in juli, in het Zuid-Hollandse Rijswijk.