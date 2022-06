Microsoft komt met fix voor quick resume-issue bij enkele games op Series X en S

Microsoft laat weten dat een oplossing in de maak is om de issues met de quick resume-functie op te lossen. Deze Series X- en S-functie werkt probleemloos bij verreweg de meeste games, maar er kunnen issues optreden bij een aantal games die voor de nieuwe consoles zijn geoptimaliseerd.

Microsoft heeft bij monde van Jason Ronald, de director of project management, laten weten dat er enkele 'geoptimaliseerde titels zijn ontdekt waarbij issues kunnen optreden'. Voor specifiek die titels is de quick resume-functie tijdelijk uitgeschakeld. Ronald zegt dat er snel wordt gewerkt aan een fix, al is nog niet duidelijk hoe snel die gereed zal zijn. Ook zegt hij niet om welke titels het precies gaat. Volgens hem is de functie 'volledig operationeel' bij duizenden titels.

Quick resume is een van de onderscheidende features van de nieuwe Xbox Series X- en S-consoles. De functie maakt het mogelijk om heel vlot te wisselen tussen games, waarbij spelers meteen in-game de draad weer kunnen oppakken. In enkele seconden wordt de exacte staat van een gamesessie opgeslagen en die van een andere game ingeladen, waarna je precies vanaf het punt waar je was gebleven weer verder kan spelen. Pakweg vijf verschillende games blijven daarbij actief in het geheugen van de console.

Een enigszins vergelijkbare functie was al beschikbaar bij de Xbox One, al is die beduidend minder geavanceerd. Via de instant on-modus is het mogelijk om direct terug te keren naar een status van een game of app, maar daarbij is geen sprake van snel wisselen tussen games en het kan slechts bij een enkele game. De PlayStation 5 heeft geen quick resume-functie zoals de nieuwe Xbox-consoles dat hebben.