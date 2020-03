Microsoft onthult specificaties en technische details van Xbox Series X

Microsoft heeft vrijwel alle technische details bekendgemaakt van de Xbox Series X. De console krijgt een 'custom' 1TB-ssd en een soc die bestaat uit acht Zen 2-cores op maximaal 3,8GHz en een gpu met 52 compute-units. De cpu en gpu delen 16GB gddr6-geheugen.

De chip in de Xbox Series X wordt op TSMC's 7nm-procedé gemaakt en bevat acht cores die verwant zijn aan AMD's Zen 2-cores. De cpu haalt maximaal 3,8GHz en met simultaneous multithreading is dat maximaal 3,66GHz. De gpu bestaat uit 52 compute units op basis van AMD's RDNA 2-architectuur. AMD heeft nog geen videokaarten met die nieuwe architectuur uitgebracht. De huidige RX 5700XT, momenteel AMD's snelste videokaart, heeft 40 compute-units op basis van de eerste RDNA-generatie.

Sommige details waren al bekend, zo had Microsoft al laten weten dat de Xbox Series X een cpu met Zen 2-cores krijgt en dat de gpu is gebaseerd op de RDNA 2-architectuur met hardwarematige ondersteuning voor raytracing. Nu geeft de Xbox-fabrikant uitgebreide details over de kloksnelheden en wordt ook duidelijk dat de console voorzien zal zijn van een 1TB-ssd.

De Xbox Series X is vooral wat cpu-rekenkracht en opslagsnelheid betreft een grote vooruitgang ten opzichte van de Xbox One X. De overstap naar een nvme-ssd voor de primaire opslag moet het laden van grote gamewerelden veel soepeler maken. Volgens Microsoft haalt de opslag een doorvoer van 4,8GB/s bij gebruik van compressie. Zonder compressie is dat de helft.

In een filmpje toont Microsoft het effect daarvan op de laadtijden van games in vergelijking met de Xbox One X. Ook demonstreert de fabrikant de Quick Resume-functie die met verschillende games tegelijk werkt.

Microsoft toont ook een nieuwe versie van de Xbox Wirleless Controller, die meegeleverd zal worden met de nieuwe console. De d-pad van de controller is aangepast en er is een shareknop toegevoegd. De Xbox Series X komt in het najaar uit. De prijs is nog niet bekendgemaakt.

De console kan worden uitgebreid met een externe 1TB-ssd. Het blijkt niet te gaan om een CFexpress-kaart zoals werd vermoed, maar om een propriëtair formaat. Microsoft heeft daarvoor samengewerkt met Seagate. De extra opslag zou net zo snel zijn als de interne ssd.

Microsoft publiceert de informatie en foto's van de binnenkant van de console op zijn eigen website. Ook heeft de Xbox-maker uitgebreide informatie verstrekt aan Digital Foundry; de technische afdeling van Eurogamer. Die site heeft een analyse gemaakt van de specificaties. Ook YouTuber Austin Evans heeft de nieuwe console in handen gehad en publiceert zijn ervaringen in een hands-onvideo.