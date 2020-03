Xbox Series X kan automatisch hdr toevoegen aan backwards compatible-games

Microsoft heeft zo ongeveer alle specificaties van de Xbox Series X bekendgemaakt en de komende console blijkt in staat te zijn om backwards compatible-games van hdr te voorzien, ook al kwamen die games nooit uit met hdr-ondersteuning.

Uit een analyse van het videoplatform Digital Foundry, dat vroegtijdig uitgebreide informatie van Microsoft heeft gekregen, blijkt dat de Xbox One X enhanced-versie van Halo 5 op de nieuwe console draait met een 'overtuigende hdr-implementatie'. Dat is vrij opmerkelijk, omdat ontwikkelaar 343 Industries het spel nooit met hdr-ondersteuning heeft uitgebracht.

Microsofts softwareontwikkelaar Claude Marais liet aan Digital Foundry zien hoe een machine learning-algoritme, dat gebruikmaakt van de hdr-implementatie van Gears 5, in staat is om de sdr-content van alle backwards compatible-titels om te vormen tot een hdr-ervaring. De beelden worden aan de hand van dit algoritme geanalyseerd, waarbij wordt bepaald wat helderder moet worden weergegeven, om dat vervolgens in realtime toe te voegen. Gears 5 staat overigens bekend om zijn overtuigende hdr-beelden.

Op basis van de informatie is er geen sprake van een rudimentaire conversie naar hdr, waarbij bijvoorbeeld de sdr-beelden in een hdr-container worden gestopt, wat vaak leidt tot nep-hdr. In een vergelijking tussen de originele sdr-versie en de kunstmatige hdr-versie blijkt dat de hdr-versie duidelijk hogere piekhelderheden heeft in onder meer de highlights, wat zichtbaar wordt in de vorm van heatmaps. Het bleek ook mogelijk om een hdr-implementatie toe te voegen aan de ongeveer twintig jaar oude game Fusion Frenzy

Volgens Marais kan dit in theorie aan alle games worden toegevoegd. Het is een functie die op systeemniveau onderdeel is van de nieuwe console, waardoor deze functie voor alle compatibele games zou moeten werken die geen eigen hdr-implementatie hebben.

Op basis van de vrijgegeven informatie is duidelijk dat de Xbox Series X een 'custom' 1TB-ssd krijgt en een soc die uit acht Zen 2-cores bestaat en op maximaal 3,8GHz draait, met een gpu met 52 compute-units. De cpu en gpu delen 16GB gddr6-geheugen.