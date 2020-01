Foto's van aansluitingen op vermoedelijk Xbox Series X-prototype komen online

Er zijn foto's op internet geplaatst waarop te zien is hoe de achterkant en de voorkant van de Xbox Series X-console er wellicht gaan uitzien. De niet-officiële foto's van wat een prototype lijkt te zijn, tonen onder meer de aansluitingen op de achterkant van Microsofts nieuwe Xbox-console.

De foto's verschenen op Twitter en zijn door gebruiker CurryPanda geplaatst op Neogaf. Hij stelt dat ze er echt uitzien en dat het een prototype betreft; de uiteindelijke consumentenversie kan er dus iets anders gaan uitzien. Brad Sams van de website Thurott stelt dat het om authentieke hardware gaat en dat het geen 3d-geprint model is. Volgens hem bevestigen deze foto's de eerdere de berichten over de lay-out van de achterkant.

Op de voorkant is niet veel meer te zien dan een verticale sleuf voor disks, een Xbox-logo en een usb-aansluiting. Op de achterkant is meer te zien, zoals de ventilatiegaten om warme lucht af te voeren. Verder zijn er een optische audioaansluiting, een enkele hdmi-uitgang, een ethernetaansluiting, twee usb-a-poorten en een aansluiting voor de voeding te zien. Volgens Sams is de platte, rechthoekige sleuf bedoeld voor diagnostische taken; die zal wellicht niet aanwezig zijn op de uiteindelijke releaseversie.

Merkwaardig genoeg is op de foto van de achterkant niet alleen te zien dat het om een prototype gaat, maar er is ook een barcode met serienummer zichtbaar. Iemand lijkt erin te zijn geslaagd om dit serienummer te registreren op zijn Microsoft-account, waaruit valt op te maken dat het vermoedelijk geen vals nummer is.