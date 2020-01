ASML leverde vorig jaar 26 euv-machines

ASML heeft in 2019 in totaal 26 euv-machines geleverd aan klanten. Van dat aantal waren negen machines van het nieuwste type: NXE:3400C. Deze versie heeft een specificatie van 170 wafers per uur met een beschikbaarheid van boven de negentig procent.

Uit de presentatie van en de toelichting op de financiële cijfers van ASML blijkt dat het bedrijf in 2019 een netto-omzet van 11,8 miljard euro heeft behaald. Dat is ongeveer 900 miljoen euro meer dan het omzetcijfer uit 2018. De winst bedroeg 2,6 miljard euro over heel 2019, wat gelijk is aan het winstcijfer van het jaar ervoor.

In totaal leverde ASML vorig jaar 203 nieuwe lithografiesystemen, wat er vier minder zijn dan in 2018. In 2020 denkt ASML 35 euv-machines te verkopen, voor een totale waarde van 4,5 miljard euro, schrijft het ED. Vervolgens stelt ASML dat het moet lukken om de productie van de euv-machines in 2021 te verhogen naar 45 of 50.

ASML profiteert van de markt voor logische chips, waar het volgens het bedrijf voorlopig goed blijft gaan, mede door de investeringen in 5g en high-performance compute applications. Ceo Peter Wennink zegt dat de klanten in de geheugenmarkt de eerste tekenen van herstel zien, al is dat laatste nog niet terug te zien in de cijfers van ASML. Het aandeel van de ASML-verkopen dat aan de productie van logische chips is gerelateerd, is fors toegenomen in 2019. Van de omzet van 11,8 miljard euro was 6,6 miljard toe te schrijven aan deze sector, terwijl dat in 2018 nog 3,7 miljard euro was. De categorie geheugen was in 2018 nog groter met een aandeel van 4,5 miljard euro op de totale omzet van ASML, maar dat is in 2019 ingezakt naar 2,4 miljard euro.

De Veldhovense maker van chipmachines heeft ook een goed vierde kwartaal achter de rug, waarbij een omzet van 4 miljard euro werd gehaald en de winst uitkwam op 1,1 miljard euro. Het bedrijf heeft in de vorige drie maanden orders binnengehaald voor negen euv-machines en leverde er in totaal acht aan klanten.

Wennink ging bij de presentatie van de jaar- en kwartaalcijfers ook in bedekte termen in op de kwestie van het wel of niet verlengen van de exportvergunning voor een euv-machine naar China. Hij stelt dat China ook zonder euv-machines aan de nieuwste generatie chips kan komen, zo tekent de NOS op. Wennink zegt dat het logisch is dat regeringen naar eventuele veiligheidsrisico's kijken en hij begrijpt dat er zorgen zijn over militaire toepassingen, maar tegelijk benadrukt hij dat chips 'in z'n algemeenheid heel generiek toepasbaar zijn': "Ze zitten in wasmachines, telefoons en auto's, en je kunt ze ook voor allerlei andere doeleinden gebruiken." Daarbij benadrukt hij dat ASML slechts de machine levert en dat het aan de klanten van ASML is om te bepalen wat voor chips uiteindelijk worden gemaakt.