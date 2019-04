ASML wil euv-chipmachine voor 170 wafers per uur in tweede helft 2019 leveren

ASML heeft bij de presentatie van de kwartaalcijfers nogmaals bevestigd dat de NXE:3400C naar verwachting in de tweede helft van dit jaar bij klanten beschikbaar is. Deze euv-machine is volgens het bedrijf in staat om 170 wafers per uur af te handelen.

Het in Veldhoven gevestigde ASML zegt in een toelichting op de kwartaalcijfers dat de eerste set van optische elementen voor de NXE:3400C-machine momenteel in de fabriek zijn. Volgens het bedrijf leiden deze higher transmission optics tot de hogere doorvoer van 170 wafers per uur. ASML gaat ervan uit dat dit leidt tot een kostenbesparingen bij de productie van dram en processors.

ASML maakt bij de presentatie van de kwartaalcijfers een vergelijking tussen het vierde kwartaal van vorig jaar en het inmiddels afgeronde eerste kwartaal van dit jaar. Daaruit blijkt dat het bedrijf in het vorige kwartaal 58 nieuwe lithografiesystemen heeft verkocht, terwijl dat er in het afgelopen kwartaal 43 waren. Volgens het bedrijf zijn in het afgelopen eerste kwartaal vier euv-systemen geleverd aan klanten.

In het eerste kwartaal haalde ASML een omzet van 2,23 miljard euro. Dit is de laagste omzet in twee jaar tijd. Het is ook beduidend minder dan in de vorige twee kwartalen en iets minder dan hetzelfde kwartaal een jaar geleden, maar volgens directeur Peter Wennink is dit resultaat nog altijd positief, omdat een lagere omzet werd verwacht. De winst kwam uit op 355 miljoen euro, terwijl dat in de vorige kwartalen grofweg twee keer zo veel was. In het eerste kwartaal van 2018 werd een winst van 642 miljoen euro gehaald.

In een vooruitblik meldt ASML dat het verwacht dat de omzet uitkomt op 2,5 of 2,6 miljard euro en een winstmarge van 41 of 42 procent wordt bereikt. Daarmee is de winstmarge, de verhouding tussen de omzet en de winst, vergelijkbaar met die van het afgelopen kwartaal. De verkopen van euv-chipmachines moeten in het tweede kwartaal ongeveer 600 miljoen euro opleveren.