Minister: Chinese overheid was niet betrokken bij softwarediefstal bij ASML

De diefstal van software bij een Amerikaanse vestiging van ASML betrof geen Chinese bedrijfsspionage. Ook zijn er geen aanwijzingen dat tijdens de diefstal Nederlandse belangen zijn geschaad, of dat de nationale veiligheid in gevaar is geweest. Dat stelt althans minister Wiebes.

De diefstal had wel 'overeenkomsten met bekende Chinese spionagedoelwitten en -werkwijzen', maar er zijn geen aanwijzingen dat er buitenlandse overheden bij betrokken waren. Dat schrijft de Nederlandse minister Wiebes van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Hij antwoordt daarmee op vragen van CDA-Kamerleden Joba van den Berg en Mustafa Amhaouch.

R&d-medewerkers bleken jarenlang broncode te hebben gestolen van een Amerikaanse vestiging van chipmachinefabrikant ASML. Het bedrijf waar de dieven voor werkte, het Amerikaanse XTAL, bleek banden te hebben met Chinese bedrijven en de overheid. Het moederbedrijf van XTAL, het Chinese DongFang, wil concurreren met ASML. Desondanks is er 'in deze casus geen directe betrokkenheid van de Chinese overheid vastgesteld', meldt Wiebes. "De diefstal van deze software heeft daarnaast op zichzelf geen directe gevolgen voor de nationale veiligheid", schrijft hij. Volgens de minister heeft ASML ook geen omzetverlies geleden naar aanleiding van gemiste verkopen. De software die was gestolen zou zijn gebruikt om het chipproductieproces te optimaliseren.

Wiebes wijst erop dat Nederlandse bedrijven zelf de verantwoordelijkheid hebben zich te beschermen tegen bedrijfsspionage, maar dat zij voor advies bij verschillende organen kunnen aankloppen zoals het Nationaal Cyber Security Centrum en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.