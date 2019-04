'R&d-medewerkers stalen broncode van ASML en gaven die aan concurrent'

Hooggeplaatste r&d-medewerkers hebben jarenlang onder meer broncode van software en handleidingen gestolen bij de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML, zo meldt Het Financieele Dagblad.

De diefstal van de software en interne documentatie gebeurde volgens het FD in de vestiging in het Amerikaanse San Jose, waarna de informatie ging naar het eveneens Amerikaanse XTAL. Dat bedrijf probeerde, met geld van het Chinese moederbedrijf en een Chinees ministerie, een grote speler te worden op het gebied van chipmachines. Het gaat onder meer om informatie over ASML's Tachyon.

De zaak bleef onder de radar, hoewel ASML een schadevergoeding van 223 miljoen dollar kreeg toegewezen van een Amerikaanse rechter in een zaak tegen XTAL. XTAL is inmiddels failliet. Het Chinese moederbedrijf DongFang probeert een positie te krijgen op markten waar ASML leidend is, aldus een rapportage van een Chinees ministerie waar FD over beschikt. Desondanks zijn er geen harde bewijzen voor de betrokkenheid van de Chinese staat bij de spionage.

ASML zou honderden miljoenen euro's schade hebben geleden door de diefstal van gegevens. XTAL had al klanten weggelokt bij het bedrijf uit Veldhoven, waaronder chipfabrikant Samsung. ASML maakt de machines waarmee fabrikanten chips kunnen fabriceren en is daarin wereldwijd marktleider. Eerder drongen vermoedelijk Chinese staatshackers binnen bij ASML.