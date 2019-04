Tweede Kamer wil Huawei voorlopig uitsluiten van aanleg 5g-netwerk in Nederland

Een Kamermeerderheid vindt dat het Chinese Huawei voorlopig moet worden uitgesloten van de aanleg van mobiele 5g-netwerken in Nederland. De partijen zeggen dit naar aanleiding van het bericht dat Chinese oud-medewerkers bedrijfsgeheimen hebben gestolen.

De VVD, CDA, GroenLinks en D66 vormen een Kamermeerderheid en vinden dat Huawei voorlopig moet worden uitgesloten van de aanlag van 5g-netwerken. De partijen vinden dat het bedrijf geweerd moeten worden totdat duidelijk is wat de risico's zijn om met het Chinese bedrijf in zee te gaan, schrijft de NOS.

VVD-Kamerlid Weverling zegt dat we 'niet naïef moeten zijn' en vooralsnog geen stappen moeten nemen. CDA-Kamerlid Van den Berg valt haar collega bij: "5g is geen nieuw netwerk. Je bouwt het voort op het huidige. Totdat zeker is dat het veilig is, kunnen we beter geen zaken doen met Huawei. Met de kennis van nu moet je überhaupt geen stappen zetten en contracten afsluiten."

GroenLinks-Kamerlid Van der Lee wijst op de risico's: "Het is een enorm risico als je via 5g-netwerken toegang zou krijgen tot vitale infrastructuur. Het kan ook een kerncentrale zijn. Dus: niet doen met Huawei. Kijk liever naar andere, Europese bedrijven met vergelijkbare technologie."

Het kabinet heeft nog geen officieel standpunt ingenomen. Waarschijnlijk ergens in mei komen de ministers met een bredere strategie over hoe Nederland moet omgaan met de vermeende spionage en de economische betrekkingen met China. Het kabinet wacht ook eerst een onderzoek van het NCTV af over de kwetsbaarheid van het 5g-netwerk. D66-Kamerlid Sjoerdsma maant het kabinet om haast te maken: "Elke dag dat we langer wachten op die strategie is een dag langer dat China ons als Europese Unie uit elkaar kan spelen".

Donderdagochtend meldde het Financieele Dagblad dat hooggeplaatste r&d-medewerkers onder meer broncode van software en handleidingen hebben gestolen bij ASML. De medewerkers zouden banden met China hebben. ASML heeft in een officiële verklaring aangegeven dat het afstand neemt van de aanduiding 'Chinese spionage'. De chipmachinefabrikant uit Veldhoven erkent dat ASML-medewerkers van een onderdeel in de VS informatie hebben gestolen, maar dat zouden ze hebben gedaan om zichzelf te verrijken.