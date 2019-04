Advies aan Belgische regering: geen bewijs voor spionage Huawei

Het Centrum voor Cybersecurity België heeft niet voldoende aanwijzingen gevonden die erop wijzen dat Huawei een bedreiging is bij het aanleggen van 5g-netwerken. Veel landen maken zich zorgen over spionage van netwerkapparatuur van de Chinese producent.

Het Belgische Centrum voor Cybersecurity heeft geprobeerd om bewijs of aanwijzingen te vinden die erop wijzen dat Huawei spioneert op netwerken via de eigen apparatuur, meldt De Standaard. "Tot op heden hebben we geen aanwijzingen die voldoende zijn om van een dreiging vanuit Huawei te kunnen spreken", aldus een woordvoerder. Een eindrapport komt er niet, omdat er niet voldoende te melden valt. Het Centrum blijft de situatie wel monitoren.

Het advies om Huawei niet te weren bij de aanleg van 5g-netwerken gaat naar premier Charles Michel, die vervolgens over de kwestie zal moeten besluiten. Hij heeft eerder gezegd te wachten op het advies van het cybersecuritycentrum. Alle grote Belgische mobiele providers werken met apparatuur van Huawei.

De Verenigde Staten dringen al maanden bij bondgenoten aan op het weren van Huawei bij de bouw van 5g-netwerken. Het land vreest dat de Chinese staat de positie van Huawei kan misbruiken voor spionage. Huawei heeft dat altijd ontkend. In Nederland wil de Tweede Kamer Huawei uitsluiten nadat bij chipmachinemaker ASML een spionagezaak aan het licht kwam. Daar waren Chinese werknemers bij betrokken, hoewel Huawei er niets mee van doen had en ASML de betrokkenheid van de Chinese staat bij de spionage expliciet heeft ontkend.