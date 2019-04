Gerucht: Xbox One S zonder schijflade kost 229 euro

De Xbox One S zonder schijflade, die All Digital zou gaan heten, komt op 7 mei uit voor 229 euro. Dat meldt de Duitse site WinFuture op basis van eigen bronnen. Daarmee is hij goedkoper dan andere Microsoft-consoles.

Microsoft levert de Xbox One S All Digital met Minecraft, Sea of Thieves en Forza Horizon 3, claimt WinFuture. De Duitse site heeft vaak informatie over onaangekondigde smartphones en die klopt altijd. De site publiceert ook afbeeldingen van de console, die Microsoft zou leveren met een enkele, witte controller.

Met een prijs van 229 euro zou het de goedkoopste introductieprijs zijn van een Xbox One tot nu toe. Aan de andere kant is een bundel van een 1TB-Xbox One S met schijflade en een game ook al gezakt tot rond die waarde. Daarbij zit er maar één game bij in.

De aankondiging van de console zou deze week plaatsvinden en hij moet op 7 mei in de verkoop gaan. Er gaan al langer geruchten over een Xbox-variant zonder schijflade. De productie van de console zou door het weglaten van de mogelijkheid om gamediscs in te voeren een stuk goedkoper zijn.