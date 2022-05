ASML waarschuwt weer voor schenden intellectueel eigendom door Chinees bedrijf

ASML heeft bepaalde klanten nogmaals gewaarschuwd om niet in zee te gaan met DongFang JingYuan Electron. Het bedrijf zou wellicht intellectueel eigendom van ASML schenden door actief softwareproducten op basis daarvan zonder toestemming op de markt te brengen.

ASML stelt in het jaarverslag van 2021 dat het zich begin vorig jaar bewust werd van berichten over een bedrijf dat actief producten in de markt zet waarmee wellicht intellectueel eigendom wordt geschonden. Het gaat om DongFang JingYuan Electron. In een reactie zegt het Veldhovense bedrijf dat het bepaalde, niet nader genoemde klanten heeft benaderd om het Chinese bedrijf niet te helpen bij die potentiële schending. Dit soort waarschuwingen deed ASML in de afgelopen jaren ook al. Ook herhaalt ASML dat de zorgen hierover zijn overgebracht aan de Chinese autoriteiten, wat ook al vaker gebeurde. Het Nederlandse bedrijf zegt de situatie nauwgezet in de gaten te houden en klaar te zijn om juridisch op te treden als dat gepast is.

DongFang JingYuan Electron is een bedrijf dat wordt gekoppeld aan een ander bedrijf dat eerder voor spionage werd veroordeeld: XTAL. XTAL was een Amerikaans bedrijf dat in 2019 werd veroordeeld tot de betaling van 845 miljoen dollar wegens bedrijfsspionage. Hooggeplaatste r&d-medewerkers hadden jarenlang onder meer broncode van software en handleidingen gestolen bij de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML, zo werd destijds gemeld. De gestolen bedrijfsgeheimen betroffen software op het gebied van computational lithography die wordt ingezet om processen te verbeteren. De diefstal vond plaats bij een ASML-dochter in de VS, waarna de informatie zou zijn doorgesluisd naar XTAL. Dit bedrijf was in 2019 al failliet, waardoor het schadebedrag waarschijnlijk nooit wordt voldaan.

Vorig jaar berichtte het Eindhovens Dagblad al over de vrees bij ASML dat eigen intellectueel eigendom zou worden gebruikt. De spionage, zoals hierboven aangehaald, werd in 2014 en 2015 uitgevoerd. Dat werd gedaan door de Chinees Zongchang Yu. Hij wordt gezien als een van de dieven die de bedrijfsgeheimen stal toen hij enkele jaren werkte voor ASML-dochter Brion in Santa Clara, Californië. Hij richtte daarna DongFang JingYuan in China en XTAL in de VS op. XTAL probeerde in 2015 klanten te winnen ten koste van ASML. Op basis daarvan begon ASML een procedure tegen dit bedrijf.

Het gaat hier niet zozeer om potentiële directe concurrenten van ASML die met al dan niet gestolen bedrijfsgeheimen proberen om daadwerkelijk lithografiemachines te leveren; DongFang JingYuan Electron en XTAL worden gezien als bedrijven die handelen in onder andere optimalisatieoplossingen en software voor chipmachines. Het Chinese bedrijf handelt bijvoorbeeld in yield management solutions en inspectieapparatuur voor wafers. DongFang JingYuan heeft twee Chinese staatsfondsen als aandeelhouder.