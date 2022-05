VS klaagt Chinees bedrijf aan wegens stelen walkietalkiegeheimen Motorola

Het Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft een aanklacht ingediend tegen het Chinese bedrijf Hytera wegens het stelen van bedrijfsgeheimen rond radiocommunicatietechnieken die nodig zijn voor het produceren van walkietalkies.

Het OM van de VS beschuldigt Hytera van het in dienst nemen van Motorola-medewerkers en hen ertoe te bewegen om handelsgeheimen van hun werkgever te stelen. Sommige medewerkers zouden toen ze nog in dienst waren bij Motorola, documenten uit een interne database hebben ontvreemd en in e-mails aan Hytera hebben uitgelegd hoe ze de beschreven technologie kunnen gebruiken bij het Chinese bedrijf.

Het gaat om technieken voor over-en-weerradiocommunicatie zoals die worden gebruikt voor walkietalkies. Hytera zou tussen 2007 en 2020 werknemers van Motorola ertoe hebben overgehaald de overstap te maken door hen hogere salarissen aan te bieden. Die medewerkers zouden vervolgens de bedrijfsgeheimen meegenomen en gebruikt hebben zodat Hytera sneller zelf walkietalkies kon ontwikkelen.

Hytera riskeert volgens de Amerikaanse Justitie een boete van drie keer de waarde van de gestolen handelsgeheimen inclusief Motorola's kosten voor onderzoek en ontwerp. Motorola zelf won begin 2020 al een zaak tegen zijn concurrent waarbij het een schadevergoeding van 765 miljoen dollar kreeg toegewezen. Vorig jaar werd dat volgens Hytera teruggebracht tot 221 miljoen dollar. Hytera heeft altijd volgehouden zelf de tweewegradiotechnieken ontwikkeld te hebben.