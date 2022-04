ASML krijgt eerste bestelling nieuwe euv-machine en boekt 33 procent meer omzet

ASML heeft in 2021 33 procent meer omzet behaald dan in 2020 en de fabrikant verwacht voor 2022 een 20 procent hogere omzet. De brand bij de Duitse fabriek zou geen significante impact op de productie van euv-machines hebben. ASML kreeg een bestelling voor een nieuwe euv-machine.

ASML's jaaromzet kwam op 18,6 miljard euro uit, waar dat in 2020 14 miljard euro betrof. Het bedrijf leverde in 2021 42 euv-chipmachines en dat resulteerde in een omzet van 6,3 miljard euro. Chipfabrikanten als TSMC, Intel en Samsung bestellen euv-machines om de laatste generatie processors te produceren en ook de geheugenmarkt stapt over op euv-technologie. In 2020 leverde ASML 31 euv-machines, goed voor een omzet van 4,5 miljard euro.

In 2021 waren de euv-systemen verantwoordelijk voor 46 procent van ASML's omzet. De traditionele ArFi-lithografiemachines maken 36 procent van de omzet uit systemen uit. ASML leverde 81 van dergelijke systemen versus 68 in 2020. Chipfabrikanten breidden vorig jaar hun productiecapaciteit uit vanwege de hoge vraag en de problemen met betrekking tot chiptekorten.

"We ondervinden een hogere vraag naar onze systemen dan onze productiecapaciteit kan accommoderen", meldt ASML-topman Peter Wennink. Om klanten sneller van bestelde euv-machines te voorzien gaat ASML minder tests in zijn eigen fabriek uitvoeren, maar deze verplaatsen naar de locaties van klanten. Daar moeten dan de laatste testen uitsluitsel geven over de correcte werking, waarna de klant de machine kan goedkeuren. De omzet uit de levering van die machines kan ASML dan wel met vertraging bijschrijven. Zo verwacht ASML dat van zes euv-machines die het bedrijf dit jaar versneld gaat leveren, de omzet pas in 2023 geboekt kan worden.

In het vierde kwartaal van 2021 ontving ASML een bestelling voor de Twinscan EXE:5000. Dit is een machine die nog in de r&d-fase zit en moet werken op basis van een numerieke apertuur van 0,55, en daarmee chipstructuren met nog kleinere features kan beschrijven dan de huidige euv-machines. Die werken op basis van een numerieke apertuur van 0,33.

In 2018 nam ASML de eerste bestellingen van de EXE:5000 aan. Bedrijven kunnen zich hiermee voorbereiden op de chipproductie met machines van de komende generatie. Inmiddels werkt ASML ook al aan een verbeterde variant van de EXE:5000 in de vorm van de EXE:5200. Begin 2022 plaatste Intel de eerste bestelling van deze EXE:5200-euv-machine, zo melden beide bedrijven.

Ze verwachten dat de productie van deze zogenoemde high-na euv-technologie in 2025 van start kan gaan en de machine moet dan een productiviteit van 200 wafers per uur behalen. Intel was in 2018 al de eerste die een EXE:5000 bestelde bij ASML. De fabrikant hoopt met de vroege bestelling de high-na euv-machines snel in te kunnen zetten. Deze techniek moet vanaf 2025 meerdere node-generaties meegaan. In die tijd verwijzen chipfabrikanten met angstrom-getallen naar hun nodes, waar dat nu nog in nanometers gebeurt.

Over de gevolgen van de brand bij een Duitse vestiging voor de productie van euv-machines meldde ASML woensdagochtend nog weinig. Begin januari vond die brand plaats en deze trof de productie van onderdelen van euv-machines. "We geloven dat we de consequenties van de brand kunnen afhandelen zonder significante impact op de output van systemen in 2022", is het enige wat ASML er over kwijt wilde. Wellicht volgt later op woensdag een toelichting op de gevolgen.