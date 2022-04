Brand in Duitse ASML-fabriek treft productie onderdelen voor euv-machines

De brand in een Duitse ASML-fabriek waar onderdelen voor lithografiemachines worden gemaakt, heeft mogelijk gevolgen voor de productie van euv-machines. ASML zegt dat de fabriek wafer clamps maakt voor euv-machines en de productie daarvan is nog niet hervat.

ASML schrijft dat het bedrijf momenteel bezig is om te kijken hoe de 'mogelijke impact' voor afnemers van euv-machines 'geminimaliseerd' kan worden. Daarbij doelt de fabrikant van chipmachines zowel op de productie van nieuwe euv-machines als het onderhoud ervan.

Of de brand zal zorgen voor vertraging van de levering van nieuwe euv-chipmachines, is nog niet duidelijk. ASML zegt nog bezig te zijn met herstellen van het getroffen productiegebied in de fabriek en de volledige impact van de schade moet nog beoordeeld worden.

Specifiek meldt ASML dat de fabriek wafer clamps maakt voor euv-machines en dat het gedeelte van de fabriek waar die geproduceerd worden nog stil ligt. Wafer clamps zijn de mechanische interfaces tussen de euv-machine en de wafers en ze moeten op de nanometer accurate precisie bieden, zonder de wafer verder te beïnvloeden. De fabrikant is in het getroffen deel van de fabriek nog bezig met het afronden van het herstelplan. Overige delen van de fabriek zijn weer operationeel of niet getroffen.

Het Nederlandse ASML is de enige fabrikant ter wereld die euv-lithografiemachines maakt voor chipproductie met extreem ultraviolet licht. Euv maakt kleine procedés mogelijk en dergelijke machines worden dan ook gebruikt door alle grote chipabrikanten, waaronder TSMC, Samsung en Intel.

In 2020 leverde ASML in totaal 35 euv-machines. Dergelijke machines kosten meer dan honderd miljoen euro per stuk. Volgens een eerdere planning had ASML de capaciteit om 55 euv-machines te leveren in 2022. Of die planning door de brand in gevaar komt, moet nog blijken.

ASML zal op 19 januari zijn kwartaalcijfers bekendmaken en verwacht dan ook meer informatie over het incident en de mogelijke gevolgen daarvan te kunnen geven. De brand vond eerder deze week plaats, in de nacht van zondag op maandag.

Volgens ASML heeft de brand geen invloed heeft op de productie van oudere duv-lithografiemachines. De fabriek maakt wel onderdelen die daarvoor gebruikt worden en er is een korte verstoring geweest, maar de productie is alweer hervat en ASML verwacht dat dit geen verdere gevolgen zal hebben.