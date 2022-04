5nm-chips waren in 2021 goed voor 19 procent van TSMC's omzet

Chips gemaakt op TSMC's 5nm-procedés waren in 2021 goed voor 19 procent van de omzet van het bedrijf. Dergelijke chips zitten voornamelijk in smartphones. De 7nm-productie was goed voor 31 procent van de omzet. De totale omzet van TSMC steeg in 2021 flink.

TSMC maakt sinds 2020 chips op 5nm en sinds het derde kwartaal van dat jaar haalt het bedrijf daar inkomsten uit. Onder andere Apple en Qualcomm laten hun nieuwste socs voor smartphones maken op het 5nm-procedé van TSMC. Ook de M1-chips voor iPads, MacBooks en iMacs worden op dat procedé gemaakt.

In december 2021 was de omzet uit het 5nm-procedé goed voor 23 procent van de totale omzet. Over het hele jaar kwam dat uit op 19 procent. Vorig jaar was dat nog maar 8 procent, maar de leveringen van 5nm-chips begonnen pas eind dat jaar. Het 7nm-procedé, waarop onder andere AMD Ryzen-processors en de chips voor de PlayStation 5 en Xbox Series X en S worden gemaakt, was afgelopen jaar goed voor 31 procent van de omzet. Een jaar eerder was dat nog 33 procent.

Van de totale omzet in 2021 was 44 procent afkomstig uit chips voor smartphones en 37 procent uit chips voor high performance computing. TSMC rekent onder deze categorie niet alleen chips voor servers en datacenters, maar ook processors voor desktop-pc's en consoles. De jaaromzet van TSMC bedroeg 1587 miljard Taiwanese dollar, omgerekend zo'n 50,1 miljard euro. Het gaat om een groei van 18,5 procent ten opzichte van 2020.

De chipfabrieken van het Taiwanese TSMC draaien op volle capaciteit. Het bedrijf maakte begin 2021 bekend in de komende drie jaren omgerekend 85 miljard euro te investeren in nieuwe fabrieken om aan de groeiende vraag naar chips te kunnen voldoen. Daarmee wordt ingezet op het vergroten van de productiecapaciteit op 5nm, maar ook op de nieuwe N3-node voor 3nm-productie. De productie daarvan moet halverwege 2022 van start gaan en dat zou moeten resulteren in leveringen van 3nm-chips begin 2023.