TSMC introduceert N4X-procedé voor hpc-chips

TSMC introduceert een nieuwe variant van zijn 5nm-procedé en noemt dat N4X. De node is specifiek bedoeld voor high performance computing en volgens de chipfabrikant geoptimaliseerd voor maximale prestaties en de hoogste klokfrequenties.

De N4X-node is TSMC's eerste node die zich specifiek richt op hpc-chips. Onder die noemer vallen krachtige chips die gebruikt worden in servers en supercomputers. Voortaan gaat TSMC de X-aanduiding gebruiken voor nodes die specifiek zijn ontwikkeld voor hpc-producten.

TSMC heeft zijn 5nm-procedé naar eigen zeggen aangepast voor chips met een hoge spanning en maximale klokfrequentie. Daarvoor zijn optimalisaties gedaan bij de back-end metal stack en de chipmaker gebruikt naar eigen zeggen metal-insulator-metal-condensatoren met een zeer hoge dichtheid.

Bij een spanning van 1,2 volt leveren chips die gemaakt zijn op de N4X-node vijftien procent betere prestaties dan N5-chips en ten opzichte van de N4P-node zijn de prestaties vier procent beter, claimt TSMC. N4X-chips kunnen ook met een hogere spanning werken om de prestaties verder op te voeren. In een blog legt TSMC uit dat de N4X-node geschikt is voor chips met een tdp van 100W tot wel 1000W in extreme gevallen.

Volgens TSMC kunnen chipontwerpers hun bestaande ontwerpen voor N5-chips als basis gebruiken voor de productie op N4X. Dat zou het ontwikkelproces van N4X-chips moeten versnellen. De eerste productie op kleine schaal, de zogenaamde risk production, wordt in de eerste helft van 2023 verwacht.

Eind oktober kondigde TSMC ook al de N4P-node aan, die ook is gebaseerd op het 5nm-procedé. De P-variant heeft een hogere transistordichtheid en is sneller te produceren dan zijn voorganger. De productie op N4P begint in de tweede helft van 2022.