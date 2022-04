Nvidia neemt Nederlands bedrijf over dat software maakt voor beheer hpc-systemen

Nvidia neemt Bright Computing over, een Nederlands bedrijf dat software ontwikkelt om high performance computing-systemen te beheren. De software wordt wereldwijd gebruikt door honderden organisaties en Nvidia werkte al samen met het bedrijf.

Bright Computing is volgens Nvidia een leider op het gebied van software voor het beheer van hpc-systemen. Bedrijven en organisaties gebruiken daarvoor Bright Cluster Manager, een softwarepakket voor het beheren van hpc-clusters. Na het inlijven van het bedrijf gaat Nvidia die software aan zijn eigen portfolio voor accelerated computing toevoegen.

Het hoofdkantoor van Bright Computing is gevestigd in Amsterdam. Het bedrijf werd in 2009 opgericht door Matthijs van Leeuwen. Het bedrijf is ontstaan als een afsplitsing van de Nederlandse supercomputerbouwer ClusterVision.

Nvidia zegt al meer dan tien jaar samen te werken met Bright. De software van het Nederlandse bedrijf kan overweg met Nvidia-gpu's, de CUDA-techniek en de DGX-systemen van Nvidia. Beide bedrijven maken geen financiële details bekend over de overname.

Promotiefilmpje van Bright Computing over Bright Cluster Manager